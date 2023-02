Gabriel Pozuelo, psicólogo experto en RRHH, nos explica cómo impedir que no se mine nuestra autoestima

Como bien apuntaba el doctor, lo mejor, en estos casos, es llevarnos el rechazo a la parte profesional, y no pensar que hay algo en nosotros que no es apropiado para el puesto. "Ojalá nos dijeran que no en los procesos de selección, tiene más ventajas, porque tú sabes o sacas información de qué te puede faltar, pero lo mejor es cambiar la manera que tenemos de verlo" explicaba.

Pero hay veces que la cosa cambia. Llevamos ya unos cuantos rechazos a nuestras espaldas, estamos cansados y eso se nota en nuestro ánimo. Acabamos de hacer una entrevista y pensamos que somos idóneos para ese puesto, sin embargo, no nos han dicho ni que sí ni que no. ¿Es bueno insistirles?