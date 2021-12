El encarecimiento del precio de la vivienda trae el auge de los trasteros de alquiler

Anabel tiene 32 años, vive de alquiler en un piso pequeño en Barcelona. El precisamente tener un espacio pequeño para residir le llevó a alquilar un trastero. Eso sí. Lo hizo en El Prat de Llobregat porque es mucho más barato que en su zona. 'Me viene superbien porque en él guardo el cambio de armario, el árbol de Navidad, un par de televisiones... Yo subo hasta el trastero incluso con mi coche'. Tiene tres metros cuadrados y por él paga 75 euros al mes. 'Tengo ropa que no tiro. Mi piso es pequeño, de 56 metros cuadrados y no me cabe'. Buscar un piso de alquiler con trastero para Anabel no es una opción. Más caro y poca oferta. 'Encarece mucho el precio. Si lo quieres con trastero tienes que pagar un alquiler de 1.000 y pico euros. Ahora pago 850. Hay pocos porque normalmente los que tienen son pisos más grandes y ya para comprar'.