Elena Izquierdo, farmacéutica: "En diciembre lo que más vendíamos eran test, ahora cremas para la cara"

"La pandemia sirvió para estrechar lazos con los pacientes, como no podían ir al médico presencialmente, iban a la farmacia y nos contaban todo. Fallecieron muchos pacientes conocidos y recuerdo momentos muy tristes porque los veíamos todas las semanas. Al dejarlos de ver, les llamábamos a casa y nos enterábamos de la noticia". La noticia era que la Covid-19 se les había llevado por delante. Estos recuerdos son de Elena Izquierdo, farmacéutica de Leganés (Madrid). No olvidará aquellos meses ni los últimos dos años. "Fueron momentos muy duros" cuenta a cope.es, "no podíamos conseguir mascarillas y cuando las conseguíamos eran muy caras, el cliente se enfadaba", sin olvidar que también ellos enfermaban, no eran inmunes al virus "compañeros del equipo enfermaban, eran bajas a cubrir, hubo momentos con poco personal y mucha gente que entraba diariamente en la farmacia". Esta pasada Navidad, se repetía la jugada, ahora con los test. "No podíamos conseguir test por ningún sitio. Hubo días que no te podías ni sentar porque la cola no terminaba. La gente llamando por teléfono preguntando. No había visto esos picos de trabajo nunca".

Mascarillas, test de antígenos, geles hidroalcohólicos... de repente esos productos que casi no eran demandados o se agotaban en segundos o no había por ningún lado, "aumentó tanto la demanda que en la farmacia no había suficiente stock para cubrir las necesidades de los clientes" revive Elena. ¿Estaba cambiando el negocio farmacéutico? Realmente no, porque los medicamentos seguían vendiendose en la misma cantidad o incluso más, pero en algo sí cambiaron las ventas: "notamos mucho, sobre todo en 2020-2021, que debido a las mascarillas hubo muchos menos refriados y se vendieron menos jarabes para la tos y menos antigripales".

La facturación de la farmacia de Elena no cambió sustancialmente, menos jarabes, muchas mascarillas. ¿Y ahora? ¿Qué ha pasado con el fin de la obligatoriedad de las mascarillas? Que surgen nuevos productos estrella como los de cuidado facial: "el cliente está demandando más productos para el cuidado de la cara, cremas hidratantes, cuidado de labios y contorno de ojos", nos confirma.

Según los datos de IQVIA, la evolución del mercado farmacéutico en España a abril de este año es: mayor consumo de antidiabéticos (cuyas ventas crecen un 1,6 %), seguidos de antitusivos/ antigripales y analgésicos; en segundo lugar, productos solares (el dato es de Semana Santa), con el aumento de las actividades exteriores y viajes; y el tercer lugar lo ocupan los productos de cuidado facial de la mujer, sobre todo para labios y maquillaje coincidiendo con el fin de la obligatoriedad del uso de las mascarillas.