1 de cada 10 personas en España es diabética, en Navidad aumenta el peligro y la concienciación

1 de cada 10 personas es diabética en España. Hablamos de 6 millones de personas y es una enfermedad que copa una de cada tres consultas a urgencias. De cara a la Navidad, es fundamental que los pacientes tengan especial vigilancia y sepan actuar ante problemas como las subidas de azúcar en estos días de excesos.

“Tengo que tomar decisiones tres veces al día, tengo que pensar en qué como, qué ejercicio voy a hacer, cómo tengo mi glucosa en momento y así decidir cuánta insulina me tengo que poner. Esas decisiones las tienes que tomar tú por tu cuenta, y si no estás formado en diabetes, es difícil tomarlas porque te puedes jugar la vida.( Es algo válido para todo el año y también en las fiestas navideñas para evitar cualquier descompensación)’’ explica a COPE Antonio Lavado.

A Antonio le diagnosticaron su diabetes en una revisión médica en 1979 pero hasta 2005 no surgieron los problemas, con 48 años sufrió una parada cardiorrespiratoria. Tras la operación empezó a tratarse porque ‘‘la enfermedad había avanzado, las pastillas no eran suficientes, me tuvieron que poner insulina. Desde entonces me pincho insulina cuatro veces al día, antes de cada comida y antes de dormir. La enfermedad no ha ido a más. Puedo defenderme yo solo’’.

Consciente de la importancia de saber cómo actuar frente a su enfermedad ha acudió a diferentes asociaciones de pacientes para formarse. Hoy es el presidente de la Federación de Asociaciones de personas con diabetes de Extremadura.

Las Urgencias y la atención primaria, el primer paso para abordar la diabetes

Los pacientes diabéticos asisten una o dos veces al año a consulta con su endocrino. Un tiempo que no es suficiente para cuidar su enfermedad. Por ello es vital que sepan tratarse a sí mismos. Incluso en esos casos pueden surgir los problemas y por ello el papel de las Urgencias es fundamental.

De hecho, el 33% de las personas que acuden a Urgencias son diabéticos. Al ser una enfermedad que afecta a diferentes órganos, puede provocar infarto, insuficiencia renal o neumonía, causas por las que acudir a Urgencias.

‘‘Los médicos de Urgencias tenemos una gran responsabilidad porque somos los primeros que tratamos’’ explica Esther Álvarez-Rodríguez, también coordinadora del grupo SEMES-Diabetes, Endocrinología y Metabolismo de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. La mayoría son diabéticos que saben que lo son, mayores de 50 años, y que acuden por otras enfermedades. Otros, también diabéticos conocidos, van a Urgencias por complicaciones de la propia enfermedad, como una hipoglucemia. ‘‘Las complicaciones se pueden deber a una mala administración del tratamiento, de haber consumido más hidrato de lo normal’’, explica en COPE Esther Álvarez-Rodríguez, urgentista en el Hospital Universitario Severo Ochoa.

Otras personas son diagnosticados en Urgencias. El objetivo es trabajar en que los médicos de Urgencias detecten los síntomas diabéticos lo antes posible y en que los pacientes tengan de inmediato educación diabetológica. .

‘‘Si es un debut diabético hay que explicarle la enfermedad, qué va a tener que hacer, cómo debe cuidarse. Es importante que en Urgencias empecemos con la educación. Si consigues tener diez minutos con el paciente para explicarle en qué consiste su enfermedad, cómo se tiene que administrar el tratamiento, cómo debe gestionar una complicación, detectar síntomas, ganas mucho. Tienen que hacer la educación en atención primaria, con el educador de diabetes, o el endocrino, pero darle unas primeras pautas es muy importante para evitar complicaciones antes de llegar al centro de salud. Por ejemplo, si te baja la glucemia puedes empezar con síntomas de alarma, como temblores o mareos, y se actúa, se soluciona. Si no, irá a más. Y educar a los familiares es fundamental y profesores, en caso de que sean niños, o compañeros de trabajo incluso’’, explica la doctora Álvarez-Rodríguez. ‘‘La atención primaria es fundamental. La primera cita marca el tratamiento de la enfermedad y su control’’ apunta el doctor Cristóbal Morales, endocrino del Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla.

Una enfermedad que puede complicarse y que va a más

Al año fallecen en nuestro país 25.000 personas por esta enfermedad, es decir, 68 al día. Y también cada año en España, 400.000 personas son diagnosticados de diabetes. Una simple analítica es suficiente para saber si la padecemos.

Los principales síntomas son el aumento de la sed, de las ganas de orinar y la visión borrosa. La diabetes consiste en el exceso de glucosa en la sangre, absorbe líquidos de todo el cuerpo, incluso de los ojos, por eso la visión borrosa es un síntoma principal. Además, los riñones trabajan en exceso absorbiendo esa glucosa, provocando más orina de la normal y por ello sed.

Es una enfermedad silenciosa, no duele, no provoca fiebre. Los síntomas aparecen muy poco a poco.



El número de diabéticos ha ido en aumento a nivel mundial y en España. La cifra no se actualiza desde 2020, pero los expertos ‘‘tenemos la percepción que desde la pandemia se han incrementado las cifras de diabéticos’’ explica Morales y añade que ‘‘nos preocupa que cada vez empiezan antes, cada vez hay más jóvenes con diabetes. Es importante diagnosticar lo antes posible’’.

La obesidad y el sobrepeso se incrementaron durante la pandemia, dos problemas que aumentan las posibilidades de padecer diabetes. Hay más factores de riesgo como el sendetarismo o fumar, que podemos cambiar, y otros menos manejables como los antecedentes familares o la edad, según el Informe ‘‘Diabetes Mellitus Tipo 2. Manejo y derivación’’ de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.