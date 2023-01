En tu beneficio, "sal a andar, sal a hacer ejercicio, sal a moverte" recomienda el doctor Armando Oterino

Cualquier pequeña dosis de actividad física va a ser siempre beneficiosa. "La realización de actividad física de forma más intensa o más vigorosa en las personas sin ningún tipo de enfermedad, en las personas sanas, se asocia a una disminución de enfermedades cardiovasculares y esto en resumen es bien claro: sal a hacer ejercicio, sal a moverte, sal a hacer tus actividades a una intensidad mayor, sube las escaleras en vez del ascensor, camina un poquito más deprisa. Todo ello nos permite adaptar el ejercicio físico a un amplio grupo de personas, entre ellas aquellas personas que por circunstancias temporales no pueden realizar un ejercicio físico reglado, personas que no pueden realizar una hora de andar o una hora de bici o pueda ir a nadar todos los días. Nos permite individualizar y nos permite comprender que no todo el mundo puede realizar actividad física de la misma manera y que pequeños ejercicios a una intensidad más o menos moderada van a redundar en un en un beneficio para estas personas".