Así te afecta la nueva ITV que entra hoy en vigor

Unos cinco millones de vehículos se quedaron sin poder pasar la ITV cuando en marzo de 2020 se decretó el Estado de Alarma por el COVID. Dos meses después, en mayo, las estaciones volvieron a abrir sus puertas y, desde entonces con prórrogas de por medio, se ha ido regularizando la situación aunque aún está lejos de alcanzar los valores deseados. De hecho, la asociación que agrupa a casi todas las empresas que prestan el servicio en España (AECA-ITV) estima que a día de hoy 4 de cada 10 vehículos en nuestro país no tienen bien cumplimentado este trámite. Su director gerente, Guillermo Magaz confiesa en COPE que no saben si es por desconocimiento, por la confusión de sobre cuándo hay que pasarla por todo lo que ha rodeado a la pandemia, por las prórrogas o debido a la situación económica. 'Por ejemplo, en el último mes de dos millones de vehículos que tenían que haberla pasado ha habido un millón que no la han hecho'.