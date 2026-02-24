La Asamblea por la Vida denuncia que el Gobierno usa el aborto como "argumento electoral" para su "batalla final"

La Asamblea por la Vida, que agrupa a más de 140 asociaciones, ha hecho un llamamiento al Consejo de Estado ante su inminente deliberación sobre la reforma constitucional que busca introducir el aborto como un derecho en la Constitución española. Su coordinador, Josep Miró, ha denunciado que la iniciativa es una maniobra del Gobierno movida por intereses partidistas y electorales para su "gran batalla final". La deliberación del Consejo está prevista para el próximo jueves 26, tras la solicitud de dictamen del Ejecutivo sobre el anteproyecto de ley.

Un fraude de ley constitucional

Según Miró, esta reforma "pone en riesgo la propia naturaleza de la Constitución" y, en particular, el derecho a la vida reconocido en el artículo 15. La organización considera que desplazar el debate al artículo 43 es un "auténtico fraude de ley constitucional" para eludir el procedimiento agravado de reforma, que exigiría un apoyo de los dos tercios del Congreso y obligaría a disolver las Cortes y a convocar elecciones. Con su estrategia, el Gobierno altera "por la puerta de atrás" el significado del derecho a la vida.

Josep Miró ha recordado que la doctrina del Tribunal Constitucional, a través de sentencias como la de 1985, afirma que el Estado tiene un deber de protección del no nacido. Si el Consejo de Estado dictamina que el aborto es un derecho constitucional, "todo esto salta por los aires", ha afirmado Miró, advirtiendo que la Constitución "deja de ser lo que era para pasar a ser otra cosa distinta al perder todo su sentido el artículo 15 que protege el derecho fundamental a la vida".

Argumento para la batalla final

Pese a que el Gobierno sabe que, debido a la oposición del Partido Popular, no tiene mayoría de las tres quintas partes del Congreso para sacar adelante la reforma, la impulsa igualmente. Para el coordinador de la Asamblea por la Vida, la razón es clara: "El gobierno está preparando su gran batalla final". Miró sostiene que se trata de una propuesta para tratar de ganar apoyos de cara las próximas elecciones generales a costa de polarizar aún más a la sociedad española.

El gobierno está preparando su gran batalla final" JOSEP MIRÓ Coordinador de la Asamblea por la Vida

El objetivo, según el análisis de Miró, es utilizar el aborto y otras cuestiones para "cargar hasta más allá de los límites el enfrentamiento, buscando la existencia de dos bloques". Considera que es "la única manera que puede tener alguna esperanza de gobernar". Además, ha señalado que esta maniobra sirve como "cortina de humo" para "ocultar los escándalos de corrupción que se acumulan" y tapar derrotas electorales.

Apelación a la conciencia de los consejeros

La Asamblea por la Vida dirige su llamamiento al Consejo de Estado porque, aunque su dictamen no es vinculante, "en la práctica y tradición jurídica española es muy importante". Miró ha descartado apelar al Gobierno, ya que, en su opinión, "vive estrictamente orientado a su propio beneficio". Sin embargo, mantiene "la tenue esperanza" de que los consejeros actúen con independencia de la "consigna del gobierno".

Cada consejero se va a retratar y su voto va a ser conocido y va a pasar a la historia" JOSEP MIRÓ Coordinador de la Asamblea por la Vida

Miró ha subrayado la importancia del posicionamiento de cada miembro del órgano consultivo. "El voto de cada consejero es nominal, y cada uno se va a retratar, y su voto va a ser conocido, y va a pasar a la historia", ha advertido. Por ello, apela directamente "a su sentido de la responsabilidad ante este hecho".