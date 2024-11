Le preguntan qué pasa con un producto de su farmacia en Madrid y cuando va a comprobarlo se queda de piedra con lo que ve

Ahora que ha llegado, parece ser que definitivamente el frío y estamos de cara al invierno (apenas falta un mes para que demos la bienvenida a la nueva estación), llegan también las enfermedades respiratorias.

Hablamos de gripe, coronavirus y resfriados comunes, que hacen que tengamos una grandísima sensación de malestar, dolor corporal, dolor de cabeza y, en muchas ocasiones, fiebre. Sea como sea, pueden llegar a ser enfermedades que te incapaciten y por las que tengas que faltar a tus obligaciones habituales.

Es la época y, para evitarlas, hacemos de todo para que no se nos presenten y pongan en jaque nuestra vida y quehaceres diarios. Sí, nos empeñamos en tener un estilo de vida mucho más saludable, tomar diferentes vitaminas, abrigarnos todo lo que podemos y más y reforzar nuestras defensas.

Tanto es así, que no es raro que acudamos a la farmacia a buscar fármacos que ayuden a que nuestras defensas no decaigan, y nos pasemos por ellas de forma asidua. Tanto, que ya los farmacéuticos acaban por conocernos.

El producto en su farmacia que evidencia lo que pasa

Puede que a él lo hayas visto en diferentes redes sociales como Instagram o Tiktok, y que, incluso, gracias a sus consejos hayas podido resolver muchas de tus dudas sobre farmacia. Por supuesto, te hablamos de Farmacéutico Fernández.

Él siempre da una serie de consejos acerca de su profesión, y alerta de ciertos bulos que corren como la pólvora en redes sociales y que pueden perjudicar tu salud. Y sí, también a veces cuenta anécdotas que nos dejan con la boca abierta.

Como esta que ocurrió en su farmacia de Madrid. Resulta que entró una clienta que no era para nada desconocida para Álvaro, este farmacéutico. Como él mismo decía, ella estaba “revoloteando” por la farmacia cuando le hizo una pregunta.

“A ver cuándo vamos a reponer el número 2 de uno de los maquillajes que tenemos nosotros” comenzaba diciendo.

“Yo miré, vi que no estaba y contesté que nos lo habían vuelto a robar. Le dije que lo había repuesto antes de ayer y me dijo que no, que hace dos meses que no está” seguía explicándose.

En tono de broma, le preguntó a la clienta si era ella quien se los estaba llevando y robando, y fue entonces cuando se llevó la sorpresa. “Dice que claro, que qué más me da si están empezados ya” sentenciaba.

Perplejo, no daba crédito a que una de las clientas más habituales que tuviera, se dedicase a robar las muestras de diferentes productos.

El grave error que cometemos al dormir en invierno

A menudo, en invierno, tendemos a irnos a dormir abrigados de la cabeza a los pies, llevando calcetines para que nuestros pies no se queden fríos y poder conciliar el sueño tranquilamente. Sin embargo, no todo el mundo quiere optar por usar esta prenda a la hora de meterse en la cama.

Es, por decirlo de alguna manera, el eterno debate cuando llega el invierno. No todos creen tenerlo resuelto y, por eso, el Enfermero Jorge Ángel, así es como se conoce en redes sociales, ha dado la solución definitiva.

Él, a través de su cuenta de TikTok, confesaba cuál es la manera correcta de hacerlo. Para empezar, comenzaba diciendo que hay opiniones desde ambos puntos, pero que hay una manera correcta para no sufrir problemas de salud.

“Dormir con calcetines hace que la piel transpire menos, y por lo tanto, aumenta la humedad. Es el caldo de cultivo perfecto para hongos, bacterias, ácaros...” comenzaba diciendo.

Y la cosa no quedaba ahí. “Además, también aumenta el mal olor. Por lo tanto, es mejor dormir sin ellos. Pero ojo, hay personas que tienen los pies muy fríos y los calcetines les pueden ayudar” explicaba.

Por eso mismo, hablaba de que, en casos en los que es necesario llevar calcetines para dormir, hay un tipo muy concreto para mejorar la salud. “Hay que elegir tejidos naturales, como algodón o hilo. E intentar evitar que queden en la costura demasiado apretados” decía.