Un estudio desvela los síntomas que pueden indicar que tienes demencia o Alzhéimer: "Vemos a gente en consulta que..."

Las enfermedades cognitivas afectan a millones de personas en todo el mundo. Entre estas alteraciones, las más frecuentes son el delirio, la demencia, la amnesia, la enfermedad de Alzhéimer e incluso la enfermedad de Párkinson. Este tipo de trastornos comienzan a manifestarse con dificultades de atención, concentración y orientación, y según avanza la enfermedad se puede presentar cierta desestructura en el pensamiento y las percepciones, tanto de uno mismo como del entorno.

La vejez es la causa principal del desarrollo de estas enfermedades, pero tampoco se pueden obviar las alteraciones en las relaciones sociales e incluso los cambios psicológicos. De hecho, síntomas como ansiedad o depresión pueden desgastar las neuronas y desembocar en pérdidas de memoria en la persona que lo sufre.

Pese a todos los estudios que se han elaborado sobre este tema, todavía sigue habiendo mucho desconocimiento sobre cómo funciona el cerebro, por qué se originan este tipo de enfermedades o incluso cómo tratarlas. Ahora bien, un reciente estudio realizado por Quirónsalud, en colaboración con el Departamento Médico de Roche Farma España, ha revelado algunos síntomas que podrían ser indicadores de que padeces alguna de estas enfermedades cognitivas.

los datos del estudio

Según esta investigación, la apatía y la ansiedad, además de la edad y los antecedentes familiares, son factores predictivos del deterioro cognitivo. No obstante, algunas características como el alto nivel educativo pueden actuar como elementos protectores, según este mismo estudio.

La investigación, que busca dar con los modelos predictivos para una detección e intervención precoz en enfermedades como el Alzhéimer, ha recabado información de más de 2.000 personas que acudieron a consulta por problemas cognitivos entre 2007 y 2022.

Todos los pacientes que acudieron a consulta por problemas de memoria o cognitivos fueron sometidos a una evaluación neuropsicológica completa y basándose en una serie de modelos matemáticos, localizaron qué factores podían ser determinantes para que el paciente pudiera desarrollar una enfermedad cognitiva, como podrían ser la demencia o el Alzhéimer.

El doctor Rafael Arroyo, jefe del Departamento de Neurología de Quirónsalud, subraya que la apatía era un factor "que nunca era muy claro" en anteriores estudios, y ha instado a tenerlo en cuenta a partir de ahora. La definición de apatía es "compleja", pero, para el estudio, se ha diferenciado entre apatía "depresiva" y la apatía "cognitiva" a través de exámenes elaborados por neuropsicólogos.

"Vemos a gente en consulta que de repente está deprimida, se vuelve apática sin motivo. Esta persona posiblemente tenga muchos factores de riesgo para tener una enfermedad degenerativa", ha advertido el experto, para añadir que, en muchas ocasiones, este síntoma pasa desapercibido porque coincide con épocas vitales como la jubilación.

Marian Rojas desvela el síntoma físico que puede evidenciar que tienes estrés o ansiedad

En COPE estamos preocupados por tu salud, y también por tu salud mental. Por eso, cada fin de semana, la psiquiatra Marian Rojas pasa por los micrófonos de 'Fin de Semana', con Cristina López Schlichting, para dejar claro que existe una correlación entre el dolor físico con un dolor que va más allá del cuerpo: algo que está relacionado con nuestro cerebro, nuestra mente y nuestros sentimientos.

Después de muchos estudios, Marian Rojas comenzó a centrarse en el papel del cortisol en nuestro organismo. "Nosotros nos ponemos en estado de alerta ante ciertas cosas que suceden. Y ese estado de alerta se activa cuando nuestra supervivencia está en juego. Nuestra supervivencia está en juego porque aparece un león o porque aparece un ladrón o porque mi supervivencia afectiva está en juego o que de repente mi supervivencia económica está en juego, o porque de repente me echan del trabajo, mi supervivencia social...", enumero.

Cuando una persona entra en este modo supervivencia, que es "puramente emocional, es la clave: ese cortisol se activa y yo tengo miedo".

Cuando el cortisol está constantemente disparado, cuando "yo estoy constantemente en estado de supervivencia por un estado de estrés mantenido, que puede ser porque estoy lidiando contra una batalla diaria de mi día a día o por algo del pasado que tengo sin resolver o por pensamientos negativos o pensamientos intrusivos que me atormentan o porque tengo miedo al futuro por alguna cosa que puede suceder... yo me intoxico de cortisol, yo me inflamo, ahí llega la inflamación por ejemplo".

Y ese es uno de los síntomas físicos que evidencian que estamos ante un grave problema psicológico que debemos tratar. Ese cortisol disparado está actuando también sobre nuestro cuerpo y se hace notar a través de ese síntoma, de ese malestar, de esa inflamación.

"Estados de estrés mantenidos pueden llevar a la inflamación. Para mí esto es muy importante que nuestros oyentes lo entiendan porque muchas veces la gente viene con estas enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes, que pueden tener una base genética, pero se te ha activado la enfermedad y sabemos que el estrés puede ser cómo yo gestiono mi vida, mis heridas, mis traumas, mis pensamientos negativos", explicó la experta.

La inflamación es un claro síntoma, pero hay otros como dolores de estómago, de cabeza, de articulaciones o incluso de espalda. El abanico es enorme y las posibilidades también.