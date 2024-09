Un estudio de Cambridge confirma cada cuánto hay que cambiar las sábanas de la cama: No te va a gustar

No hay una rutina clara, tradicionalmente, sobre cada cuánto es recomendable cambiar las sábanas de nuestra cama. Si bien es cierto que los hay quiénes la cambian una vez por semana, hay otros que prefieren asegurarse del todo, y la cambian más de una vez por cada 7 días, lo que para muchos es una frecuencia bastante alta. También los hay menos pulcros, que las lavan cada dos semanas o incluso más.

Y esto no es baladí, porque hay un tercio de nuestras vidas que pasamos en la cama: de las 24 horas del día a día, lo habitual y recomendable es dormir 8. Y es que hay varias enfermedades que podemos contraer si no tenemos una correcta higiene de las sábanas de la cama. De hecho, en este caso, la ciencia ha dado una respuesta clara y concisa sobre cada cuánto sería recomendable cambiar estas sábanas, mencionando también las enfermedades que es fácil que podamos contraer si no somos tan cuidadosos.

CAMBRIDGE LO REVELA: ESTE ES EL TIEMPO POR EL QUE HAY QUE CAMBIAR LAS SÁBANAS

En concreto, se trata de un estudio de Cambridge del departamento de epidemiólogos e infecciones, que se ha vuelto a rescatar tras unos años debido a su actualización. Este estudio se centra en niños y en guarderías, pero se ha visto cómo también se aplica a adultos, ya que, si lavamos las sábanas con la frecuencia que nos dice este estudio, reduciremos muchísimo la probabilidad de sufrir gastroenteritis en el futuro, una enfermedad que te puede dejar noqueado en la cama y pasarlo bastante mal.

La higiene con las sábanas de la cama es importantísima

Este estudio de Cambridge explica que lo recomendable es, sin ninguna duda, lavar la ropa de la cama todos y cada uno de los días. Esto es, dormir siempre con unas sábanas nuevas. Para algunos puede ser exagerado, pero el estudio deja claro que este sencillo gesto evita en un 35% las posibilidades de contraer esta enfermedad, lo que se considera, en este contexto, un porcentaje tremendamente alto.

EL 46% DE LOS HOMBRES SOLTEROS CAMBIAN LAS SÁBANAS... CADA CUATRO MESES

Sobre todo, hay datos preocupantes en el aspecto del lavado de sábanas. Una encuesta de la BBC aseguraba que el 46% de los hombres solteros de Reino Unido podían estar hasta cuatro meses sin cambiar las sábanas. ¿Y a qué se expusieron? Hay muchos aspectos, pero sobre todo, hay presencia de dos posibles enemigos de la salud: los norovirus y los ácaros de polvo, que, obviamente, no se ven a simple vista.

Alamy Stock Photo Hay mucha gente que cambia las sábanas con una frecuencia semanal

De hecho, no hacerlo a tiempo o como señala el estudio de Cambridge podría ayudar a que las alergias puedan empeorar, o incluso el asma. Las bacterias que se quedan enl a cama se alimentan de piel muerta y microscópica que nuestro cuerpo suelta naturalmente, por lo que es algo que, sin darnos cuenta, podría empeorar nuestra salud. Además, la prevalencia a no cambiar las sábanas cuando hace falta podría indicar otros problemas de higiene que podrían ser peligrosos, como la acumulación de polvo en ciertas zonas de la casa. Mantener limpia la casa no es solo un detalle estético, sino que también puede favorecer, según otros estudios, a tener una vida más longeva.