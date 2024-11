El aparato que tienes conectado en tu casa y que emite radiación sin que te des cuenta: "Puede producir migrañas"

En pleno 2024, no es raro que nuestra casa esté repleta de tecnología y que estemos rodeados, al fin y al cabo, por aparatos eléctricos. No es solo que con nosotros llevemos un reloj inteligente, los auriculares o, el más obvio y abundante, el smartphone. Pero no solo eso: llegamos a casa y nos encontramos con el ordenador, también presente en la mayoría de trabajos, la televisión o hasta la nevera. No es raro tener entre 10 y 20 aparatos enchufados en casa.

Archivo Sin darnos cuenta, conectamos muchos dispositivos en casa

Pese a que la mayoría de estos artilugios están perfectamente homologados y se han sometido a todo tipo de regulaciones, hay que recordar que la exposición a estos aparatos no siempre es recomendable, sobre todo en ciertas situaciones. Sin embargo, hay uno en concreto al que estamos expuestos mucho más de lo que pensamos, tal y como señala la experta en salud Yor Andonova en redes, y que recomienda desenchufar cuando no lo estemos. En concreto, por un aspecto: la radiación.

EL APARATO QUE EMITE ALTAS CANTIDADES DE RADIACIÓN

Este consejo lo ha compartido la experta en salud Yor Andonova, conocida en sus redes sociales como @cuidarse_es_vida, donde en portales como Instagram alcanza los 193 mil seguidores. Yor suele compartir consejos útiles de salud, y algo en lo que ha incidido recientemente es la radiación que transmiten los dispositivos. Si bien esto es algo que puede resultar obvio en aparatos como nuestro móvil o la televisión, hay uno que nos acompaña y, casi sin que nos demos cuenta, nos puede afectar mucho, incluso llegando al punto de producir migrañas.

En concreto, se trata de la regleta, también conocido como ladrón en España, que sirve para conectar varios enchufes donde sólo hay uno. Y las conclusiones son sorprendentes, según la medición que hace Yor. "Hoy quiero compartir contigo la medición de la radiación de los campos electromagnéticos que emite, por ejemplo, esta regleta. Fíjate, apagada, está encendida por el otro lado, pero estaba muy bien", señala.

Y es que podemos ver cómo, incluso sin ningún enchufe ocupado, emite una cantidad de radiación importante, por lo que Yor da un consejo claro: apagar las regletas, e incluso desconectarlas, cuando no las estemos usando. "Cuando la encendemos, aunque no conectemos nada, fijaros que sube bastante. Es que si conectamos algo, y solo he conectado una cosa, que es el cargador del móvil, fíjate como sube. La conclusión de esto es que apaguemos las regletas siempre que podamos", añade la experta en salud.

LAS CONSECUENCIAS DE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN

Si bien es cierto que nadie quiere estar expuesto a un porcentaje elevado de la radiación, hay mucho desconocimiento sobre las consecuencias que esto puede tener en nuestra vida. Precisamente, Yor también explica las consecuencias de estar demasiado expuesto, sobre todo cuando no nos damos cuenta y es de forma constante, a la radiación de estos dispositivos.

Alamy Stock Photo La regleta esconde una radiación importante

"La radiación de los campos electromagnéticos que tenemos sobre todo en casa que es donde más tiempo pasamos, afecta mucho a nuestra salud. Desde poder producirte migrañas hasta enfermedades graves como fatiga crónica", explica en la descripción del reel. Por lo tanto, ya sabemos que, aunque parezca exagerado, si no estamos utilizando un dispositivo, lo mejor es, incluso, desenchufarlo. Más aún con las regletas.