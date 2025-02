Este es el síntoma que debe ponerte en alerta para llevar a tu hijo a urgencias: "En estos casos..."

Desde hace algunas semanas, hay mucha gente que está poniéndose mala. Seguramente si no eres tú el que has cogido un catarro o has estado unos días en casa con fiebre y malo, habrá sido alguien de tu entorno.

Hay cinco virus que ahora mismo son los que acampan a sus anchas y están librando una auténtica batalla en hospitales y en centros de salud. La gripe A y B, el COVID, el norovirus, el rinovirus y el virus respiratorio sincitial. Es un cóctel bautizado como 'quintudemia'.

Con esta situación, los expertos lo que señalan es que aún no se ha alcanzado el pico máximo de contagios por gripe, que podría agravar la situación en las próximas semanas.

Los consejos de un médico para evitar coger gripe

En 'Herrera en COPE' hemos hablado con el Doctor Denar Blanco, coordinador del servicio de urgencias de la Fundación Hospitalarias Madrid, para explicar cuál es la situación actual y tomar nota de algunos consejos para evitar ponerse malo.

En primer lugar, ha explicado cuáles son los virus que más están afectando actualmente: "Tenemos actualmente circulando cinco virus, pero la mayor incidencia ahora mismo es de la gripe A y de la gripe B".

En el caso del sincitial respiratorio "suele afectar más a los niños pequeños que hay que tener en cuenta, sobre todo los síntomas cuando aparecen la dificultad respiratoria, las sibilancias, el trabajo respiratorio y en esos casos sí que deberían los pacientes acercarse al hospital para valoración por el pediatra".

Respecto a la vacunación, el doctor ha querido recordar su importancia: "Creo que la vacunación tiene gran importancia, sobre todo en los pacientes que son pluripatológicos o ancianos, aunque no tengan patologías importantes asociadas, pero siempre nos ayuda a tener un poquito más de anticuerpos contra estas enfermedades.

La vacuna antigripal es recomendable "en mayores de 65 años, personas con comorbilidades y personas con enfermedad respiratoria"

Respecto a los tratamientos, varían en cada caso, y con las enfermedades que más se están contagiando, el antibiótico no suele ser necesario: "El momento de tomar un antibiótico en estos casos casi nunca es necesario.

Pero si se ven algún signo de complicación o alguna sobre infección de origen bacteriano, que el paciente tenga dificultad respiratoria o que esté haciendo una neumonía donde ya esté dificultando la respiración, quizás sí que habría que acudir al hospital para ser valorado por un médico. Normalmente, los virus no requieren de tomar un antibiótico".

Gripe: la vacunación es la herramienta más eficaz para combatir los virus respiratorios

Por último, el doctor ha dado algunos consejos que nos pueden ayudar a evitar ponernos enfermos: "Las medidas o recomendaciones para estos casos son, yo creo que lo más importante, sobre todo, el uso de mascarillas, recordarles que no se debe retirar las mascarillas a la hora de toser, estornudar.

Hay que mantener ciertas distancias sociales, sobre todo en espacios cerrados, hay que ventilar estos espacios cerrados, mantener una adecuada higiene de manos, lavado con agua y jabón, uso de geles hidroalcohólicos, etc. La vacunación es importante, sobre todo en los pacientes que tienen ciertas patologías respiratorias, pacientes con EPOC, asmáticos y los ancianos".