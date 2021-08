José Ignacio Echániz: así ha cambiado su patrimonio desde que se hizo diputado

José Ignacio Echániz Salgado es diputado del Partido Popular. Entró en el Congreso en la VI legislatura, cuando las Cortes Generales invistieron a José María Aznar como presidente por primera vez.

Desde entonces, el parlamentario ha participado prácticamente en todas las legislaturas. Sólo salió del parlamento en la X legislatura, cuando Mariano Rajoy formó su primer Gobierno.

A pesar de que lleva más legislaturas, el Congreso de los Diputados no guarda registro de las declaraciones anteriores a la IX legislatura. Por tanto, vamos a analizar los cambios en su patrimonio desde este momento.

[CONSULTA SU PRIMERA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS]

En el apartado de las rentas percibidas, el diputado declaró dos vías por las que recibía dinero. En primer lugar tenemos 44.738,14 euros por su trabajo como consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. También ganó 3.466,58 euros de los intereses y rendimientos de cuentas corrientes, depósitos y activos financieros. En total, el parlamentario recibía 48204,72 euros.

Era propietario de un bien patrimonial. Se trataba de una vivienda con plaza de garaje, situados en Madrid. Además, tenía dos coches. El primero es un BMW Compact adquirido en el año 2002. El otro es un Chrysler Voyager comprado en 2010.

En cuanto al dinero ahorrado en cuentas corrientes y depósitos, el parlamentario declaraba tener un total de 210.832,60 euros. Era beneficiario de un plan de pensiones con 99.430,27 euros.

Por último, apunta que poseía acciones de Renta Fija valoradas en 201.423 euros y otras en Mapfre y Máscara, con un valor de 30.072,38 euros. En total, en el apartado de otros bienes y derechos había 231.495,38 euros.

[CONSULTA SU DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS MÁS RECIENTE]

En el apartado de rentas percibidas hay varios cambios. Ahora sólo aparecen 612 euros de intereses o rendimientos de activos financieros. En ninguna de las dos declaraciones aparece lo percibido por ser diputada. Esto se debe a que en el pie de página de estas declaraciones se dice que "se excluirán las percepciones recibidas del Congreso". Actualmente, el sueldo de diputado raso es de 3.050,62 euros.

En cuanto a los inmuebles y vehículos, José Ignacio Echániz sigue con el mismo número de propiedades. Sigue con la misma casa y el BMW, pero cambió el Chrysler Voyager por un Sangyong Rodius en el año 2018.

En cuanto al dinero ahorrado en cuentas corrientes y depósitos, el parlamentario tiene ahora 249.000 euros. Sigue siendo beneficiario de este plan de pensiones, en el cual ahora hay 130.000 euros.

En resumen, la vida del parlamentario no ha sufrido grandes cambios en estos años. Al no haber registro de su situación económica cuando entró en política, no se puede hacer un análisis más extenso del impacto de su condición en su patrimonio.