El surrealista tuit de Rafa Nadal que ha descolocado a sus seguidores

¿Será valyrio? ¿Será 'groot'? No, 'groot' imposible porque no es “yo soy Groot”. ¿Será élfico? Es un misterio. Lo que ha publicado Rafa Nadal aún no se sabe qué idioma es, ni si es un idioma o un mensaje oculto para alguien. Quizás ha inventado un dialecto y está probándolo. El caso es que mejor es verlo:

?Qeu selupñ aatgre mjjjt — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 6 de mayo de 2019

“?Qeu selupñ aatgre mjjjt”. Se abren las apuestas y, mientras, podemos deleitarnos con las geniales respuestas de sus seguidores, muchas, impagables:

�� Ermmm...Rafa, compramos vocal. — Movistar España (@movistar_es) 6 de mayo de 2019

es justo lo que le comentaba a mi hijo antes. — Llourinho (@Llourinho) 6 de mayo de 2019

Se tenía que decir y se dijo. pic.twitter.com/mdTBSQJ3Y4 — Quevedo 2.0 (@QuebeboVillegas) 6 de mayo de 2019

A mi me duele la boca de decirlo tambié, más razón que un santo Rafae #fijarzebien — Mrlopera (@mrlopera) 6 de mayo de 2019

Bueno, esa es tu opinión — Jorge Acero (@JorgeAcerog) 6 de mayo de 2019

Esa banda debe ser islandesa. Gracias por la recomendación, Rafa.



?Qeu selupñ aatgre mjjjt pic.twitter.com/ueICqJtm34 — ticketea by Eventbrite (@ticketea) 6 de mayo de 2019

Nosotros ya sabíamos que Rafa era de otro planeta, pero ahora por favor mirad aquí. Fdo: Agentes MIB pic.twitter.com/ucEAUdvCsU — Sony Pictures España (@sonypictures_es) 6 de mayo de 2019

No se lo que significa pero seguro que ofende a alguien. — Diego Villalba (@DiegoVillalba86) 6 de mayo de 2019

Dracarys — Pablo Juanarena (@ElSpeaker) 6 de mayo de 2019

Sí quiero. �� — Alafuga (@_Alafuga) 6 de mayo de 2019

Sicansíos — Diego Basadre (@debejota) 6 de mayo de 2019