Robles destaca que la presencia militar española en Somalia, Letonia y Turquía es esencial

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha destacado este viernes que la presencia militar española en Somalia, Letonia y Turquía es "fundamental" y "esencial", y ha reconocido que en algunos de esos países el riesgo para los militares es "importante".

La ministra ha mantenido este jueves una videoconferencia con los jefes de los contingentes desplegados en Letonia, dentro del grupo de combate de 'Presencia reforzada avanzada' de la OTAN; en Somalia, en una operación de la Unión Europea; y en Turquía, liderada por la Alianza Atlántica.

Robles ha agradecido la labor de los casi 3.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas desplegados en distintos países del mundo "dejando muy alto el pabellón español", a veces en una situación "importante" de riesgo y ha advertido de que "la paz hay que cuidarla y trabajarla".

A pesar de ser la más desconocida, Robles ha destacado la importancia de la participación de España en la misión EUTM Somalia, en la que la UE adiestra a las fuerzas somalíes para combatir el terrorismo y la piratería.

Ha reconocido que la situación en ese país es muy complicada por los "terribles" atentados terroristas, a lo que se une la hambruna agravada por la guerra de Ucrania que impide el traslado de grano hasta África.

La ministra ha explicado que España trató de ayudar en esa situación enviando comida preparada, pero no fue aceptada por motivos religiosos al no ser halal (no permitida por la ley islámica).

El coronel Gabriel González Segura ha explicado que actualmente se está formando a 100 militares somalíes y ha asegurado que la seguridad en ese país es complicada, aunque ya llevan una semana sin atentados por parte del grupo yihadista Al Shabab.

A preguntas de Robles, el coronel ha señalado que no se tiene información sobre contactos o presencia de Rusia o del grupo de mercenarios Wagner en el país al contrario que en otros países africanos.

En Letonia España contribuye con 650 efectivos y carros de combate Leopard y vehículos de combate Pizarro, además de una batería antiaérea Nasams, que, según Robles, "da mucha tranquilidad en estos momentos".

El teniente coronel Pablo Domingo Fernández ha señalado que la percepción de las amenazas que tienen los ciudadanos letones debido a la guerra de Ucrania no es la misma que la que puedan tener los españoles, si bien ha asegurado que la presencia militar de la OTAN les tranquiliza.

En Turquía, una batería Patriot española y 149 militares del Ejército de Tierra protegen a la población turca de posibles ataques con misiles desde la vecina Siria.

El jefe del contingente español, el teniente coronel Emilio Manuel Moreno Espinosa, ha destacado las "excelentes" relaciones que mantienen con las autoridades turcas.

La ministra ha valorado que se trata de una misión "especialmente relevante" para la OTAN porque en estos momentos España es el único país que tiene militares desplegados en la operación, lo que han puesto en valor tanto el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, como el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha dicho.