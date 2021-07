Richard Branson: El multimillonario que superó todas las expectativas

“Lo que es interesante acerca de las personas que son disléxicas es que a menudo pueden sobresalir en cosas que aman y que les apasionan. Y me apasionan muchas cosas”

Estas palabras de Richard Branson definen a la perfección la filosofía de uno de los hombres más ricos del mundo. Su vida ha estado plagada de baches que ha ido superando gracias a su determinación, y a su pasión por lo que hacía.

Richard Branson (Londres, 1950), nacido en sufre dislexia desde muy pequeño. Esto provocó que en la escuela tuviera muchos problemas, y que muchos de sus profesores se rindieran ante la falta de atención y de concentración que el joven inglés mostraba.

Aún así, demostraba una cualidad que le ha marcado toda la vida: determinación. Branson consiguió acabar secundaria sin problemas, algo que sorprendió a sus maestros. Según cuenta, uno de ellos le dijo que “una de dos: o irás a la cárcel, o serás millonario”. Definitivamente logró lo segundo.

A los 17 años Branson decidió dejar la escuela preparatoria, y centrarse en el primer negocio que había montado junto a un amigo: La revista Student. Su comienzo no fue muy bueno, y para tratar de reflotar su idea, se le ocurrió empezar a vender discos por correo que compraba a un precio muy bajo.

La revista al final murió, pero la idea de los discos supuso el comienzo en 1972 de Virgin Records, la primera piedra de su imperio.

Sin embargo, un año después de fundar su discográfica, fue arrestado por vender discos piratas. Podemos decir que su profesor hizo pleno en el pronóstico.

Pudo salir después de que su madre pagase la fianza hipotecando su casa. Branson prometió a su madre devolverle ese dinero, Y lo consiguió. Virgin Records empezó a crecer de manera imparable tras contratar a bandas que nadie quería, entre los que estaba The Rolling Stones, Sex Pistols y Janet Jackson. Branson ya era un empresario de éxito.

Pero su techo era mucho más alto. Él apuntaba al cielo. Por eso, su nuevo proyecto fue la aerolínea Virgin Atlantic que fundó en 1984, y con la que consiguió dar otro salto más en el mundo empresarial al convertirse en un éxito rotundo. De este modo la marca Virgin se asentó de manera global, y comenzó a expandirse hasta llegar al sector ferroviario, al de telecomunicaciones, al de telefónico...

Pero no todos son éxitos. También ha tenido varios fracasos, como el refresco Virgin Cola. “El fracaso es una maravillosa forma de aprendizaje. Como un emprendedor, si no te arriesgas, no vas a lograr nada... A veces, he aprendido por la vía difícil”.

Todos los éxitos, todos los fracasos, todo lo que ha aprendido durante sus años, le han llevado a querer dar siempre un paso más por cumplir todo aquello que se propone. Por eso, quizás el cielo se le quedaba también pequeño, y ha decidido viajar a las estrellas.

Desde que fundó Virgin Galactic en 2004, Branson tiene entre ceja y ceja comercializar los viajes al espacio, e intentar en un futuro hacerlos accesibles a todo el mundo. El domingo 11 de julio viajará al espacio a bordo de la nave Unity 22 acompañado de 5 profesionales del mundo aeroespacial, adelantándose a Jeff Bezos, su rival y fundador de Amazon, quien tiene previsto hacerlo 9 días más tarde.

"Siempre he sido un soñador. Mi madre me enseñó a no rendirme nunca y a alcanzar las estrellas. El 11 de julio, es hora de convertir ese sueño en realidad a bordo del próximo vuelo espacial de Virgin Galactic".

I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3#Unity22pic.twitter.com/GWskcMSXyA