Las mejores alternativas a WhatsApp para no quedarte incomunicado si se vuelve a caer el servicio

Sobre las 09:00 horas de la mañana, la aplicación de mensajería instantáneaWhatsApp sufría una caída en todo el mundo, tal y como han reflejado diferentes páginas que monitorean en tiempo real el funcionamiento de las principales redes sociales. Además, estos fallos en el sistema han sido reportados por cientos de personas. De hecho, la propia caída del servicio de WhatsApp se ha convertido en "tendencia" en otras redes sociales, como Twitter, y es ya el asunto más comentado por los internautas. Han sido casi dos horas más tarde cuando el sistema se ha reestablecido y ha vuelto a funcionar poco a poco. Sin embargo, en COPE hemos querido recopilar diferentes alternativas a esta aplicación de mensajería instantánea para que puedas continuar comunicándote y no quedarte sin mandar mensajes si se vuelve a caer el servicio.



Telegram

Es la competencia directa de Whatsapp y la que más usuarios abarca tras la empresa de Facebook. En concreto Telegram ofrece un cifrado extremo para llamadas de voz y puede activarse manualmente el cifrado para los mensajes de texto. Muchos usuarios valoran la menor recopilación de información y datos. Cuenta con aplicación para iOS y Android además de aplicación para Windows y MAC.

Signal

Signal es la más desconocida hasta ahora, aunque también cuenta con el servicio de mensajería gratuito de texto, chat de vídeo y llamadas de voz así como con transferencias seguras de archivos. Es una de las que menos información recopila. Además, Signal es un servicio Open Source, lo que significa que su código interno está disponible al público para que cualquier fallo o cuestión de privacidad pueda ser verificado por expertos externos a la empresa.

Wickr Me



Está catalogada como una de las mejores aplicaciones con más privacidad. Al contrario que Whatsapp, Wickr Me no necesita de un número de teléfono para empezar a usarla además de no almacenar tus contactos. Entre las opciones más demandadas de Wickr Me está la opción de solicitar el borrado de mensajes y datos de forma totalmente irrecuperable. Una de sus desventajas es su poca expansión en España por lo que no encontrarás a muchos de tus contactos en ellas.

Discord

Quizás es de las más desconocidas para el gran público pero no para los jóvenes y los gamers. Discord comenzó como una plataforma de chat para juegos pero ha ido expandiéndose poco a poco hasta convertirse en una gran aplicación de mensajería y son los propios responsables los que la publicitan como una alternativa a Whatsapp. La aplicación está basada en servidores, puedes agregar a amigos por nombre de usuario o etiquetas y puedes crear chats grupales. Como las anteriores mencionadas es gratuita y está disponible para iOS Android, Mac, Windows y Linux.