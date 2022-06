Maria del Mar Bonet, galardonada con la Medalla de Honor 2022 de la Red Vives

La cantautora Maria del Mar Bonet (Palma, 1947) ha sido galardonada con la Medalla de Honor 2022 de la Red Vives de Universidades, que reconoce la trayectoria profesional y el compromiso de los premiados con la ciencia, la cultura y la sociedad.

La Red, formada por los 22 rectores de las universidades miembro, ha puesto en valor la aportación de Bonet a la música tradicional mediterránea -especialmente la balear-, sus letras propias y su trabajo para poner música a la poesía.

Aunque su primer éxito fue la reivindicativa "Què volen aquesta gent" (1968), con letra del escritor Lluís Serrahima, por lo general sus canciones se han centrado en contenidos poéticos, que van desde un intenso intimismo hasta una exaltación a veces sensual.

En el acto de entrega, que tendrá lugar el 12 de julio en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), también recibirá el mismo galardón la ingeniera Alícia Casals (Barcelona, 1955) por sus avances en la robótica inteligente con aplicaciones médicas y por su labor en el desarrollo de sistemas robotizados de ayuda a discapacitados.

Casals es miembro del Institut d'Estudis Catalans (IEC) desde 2007 y presidenta de la Sección de Ciencias y Tecnología desde 2019.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha presidido varios congresos internacionales de robótica experimental, llegando a ser vicepresidenta de la IEEE Robotics and Automation Society (2008-2009) y presidenta del Technical Committee on Biorobotics de la IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (2016-2017).