Los doce momentos que han cambiado el mundo en 2018

HAWKING, EL CIENTÍFICO QUE RECORRIÓ LAS ESTRELLAS EN SILLA DE RUEDAS

El físico británico Stephen Hawking en el cabo Finisterre Lavandeira jr

El 14 de marzo la ciencia se vistió de luto para despedir al físico británico Stephen Hawking, que falleció en su casa de Cambridge a los 76 años. Padecía esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA, desde los 21. Los médicos solo le dieron dos años de vida cuando se la diagnosticaron, pero consiguió estirar la vida.

Hawking pasará a la historia por intentar unificar la teoría de la relatividad y la de la mecánica cuántica. También por sus obras, entre ellas 'Breve historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros', publicado en 1988 y convertido en el libro de ciencia más vendido de todos los tiempos.

Stephen Hawking nació en Oxford el 8 de enero de 1942. Se casó con la estudiante de filología Jane Wilde en 1965 -doctora en poesía medieval española-, de cuyo matrimonio nacieron sus tres hijos. En 1990 se separaron y cinco años más tarde volvió a contraer matrimonio con Elaine Mason, una de sus enfermeras. Aunque fue un estudiante mediocre en el colegio St Albans de Londres, despuntó en la Universidad de Oxford, donde dedicó una hora al día de media a estudiar Matemáticas y Física. Como dijo: “El peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento”.

DÍAZ-CANEL O LA OTRA CARA DEL CASTRISMO

El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel OMARA GARCIA

El 19 de abril Miguel Díaz-Canel fue elegido presidente de Cuba en sustitución de Raúl Castro. Un acontecimiento histórico ya que por primera vez en 59 años la presidencia del país no lleva el apellido Castro ni es dirigida por un militar.

Sin embargo, lejos de convertirse en una suerte de Adolfo Suárez español en la transición hacia la democracia, el elegido por Raúl Castro ha prometido dar "continuidad a la revolución cubana" con fidelidad "al ejemplar legado del comandante jefe Fidel Castro y también al ejemplo del general del ejército Raúl Castro", que continúa siendo el líder del Partido Comunista y jefe de las Fuerzas Armadas. Como tal, quien adopta las decisiones de mayor trascendencia del país.

Por el momento, pocas personas esperan un cambio de calado en Cuba, el único país comunista del hemisferio occidental.

ETA, DERROTADA POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

Tras 60 años de terror y casi 900 asesinatos la banda terrorista ETA puso punto y final a su historia el pasado 3 de mayo

Tras 60 años de terror, casi 900 asesinatos, un centenar de secuestros y más de 1000 personas extorsionadas, la banda terrorista ETA puso punto y final a su historia el pasado 3 de mayo. Lo hizo cuando su estructura ya había sido descabezada por las fuerzas de seguridad y su actividad asfixiada por las autoridades judiciales.

Desde las detenciones propiciadas en 1975 por ‘El Lobo’ hasta el arresto en 2010 de Mikel Karrera, el último gran jefe de la banda, pasando por el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco y el nacimiento del Espíritu de Ermua, la banda terrorista estaba condenada a desaparecer más pronto que tarde.

Con una retótica insultante, ETA ha justificando su actividad armada en el "conflicto" por la independencia del País Vasco. Ha pedido perdón por sus crímenes de forma selectiva, haciendo referencia solo a aquellas víctimas que no tenían "una participación directa en el conflicto", como si de las 853 personas asesinadas hubiera alguna que se mereciera dos tiros por la espalda.

SÁNCHEZ Y EL TERREMOTO POLÍTICO ESPAÑOL

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Ballesteros

El 25 de mayo el PSOE presentó una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy como consecuencia de la sentencia por el caso Gürtel, conocida solo un día antes, y con Pedro Sánchez como candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno. Contra todo pronóstico, el socialista llegó a la Moncloa con el apoyo de los partidos independentistas y nacionalistas, también de Podemos.

La suya fue la primera moción de censura en salir adelante en democracia después de las tres presentadas contra Adolfo Suárez, Felipe González y Mariano Rajoy, que el año pasado se enfrentó a otra de Unidos Podemos con Pablo Iglesias como alternativa.

La llegada a la Presidencia del Gobierno de Sánchez no solo detonó el adiós de Mariano Rajoy de la política después de 30 años en activo. Por primera vez se abrieron unas primarias en el PP que terminaron con Pablo Casado como presidente de los populares. El exvicesecretario de Comunicación descabalgó a Soraya Sáenz de Santamaría del proceso, que terminó por abandonar el Congreso de los Diputados. Más tarde lo hizo María Dolores de Cospedal, que fue sustituida en el Secretaría General por Teodoro García Egea.

Pedro Sánchez, con dos ministros dimitidos en apenas 100 días de mandato, las acusaciones de plagio en su tesis doctoral o una cuestionada "política de ibuprofeno" con Cataluña se desangra día a día en las encuestas de intención de voto. El seísmo que produjo su llegada a la Moncloa seguirá reproduciéndose en 2019, año de elecciones municipales, autonómicas, europeas y puede que generales. La prerrogativa de disolver las Cortes para llamar a las urnas le compete en exclusiva al presidente del Gobierno.

UN AÑO DE LEYENDA PARA EL REAL MADRID

Una imagen de la celebración de la Duodécima EFE

Este 2018 ha sido un año histórico para el Real Madrid, que en el mes de mayo logró su tercera Champions consecutiva ante el Liverpool. Una hazaña que lo convierte en el primer club en conseguirla de forma sucesiva en el formato actual de la Liga de Campeones.

No solo eso, sino que ha sido campeón de Europa en Baloncesto. En solo siete días, los merengues conquistaron también la Euroliga en la Final Four de Belgrado al derrotar al Fenerbahçe.

Ningún otro club en la historia había tenido la oportunidad de ser campeón de Europa en fútbol y baloncesto en el mismo año.

LÓPEZ OBRADOR, UN PUNTO Y APARTE EN LA HISTORIA DE MÉXICO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Sashenka Gutierrez

Por primera vez en la historia reciente de México, la izquierda se ha hecho con el poder. Andrés Manuel López Obrador -más conocido como AMLO- ganó las elecciones del pasado julio con el 53,19% de los votos.

Los mexicanos le dieron la espalda al legado de Enrique Peña Nieto, encarnado en José Antonio Meade, y rechazaron el cambio que proponía Ricardo Anaya, representante de una alianza de partidos de derecha, izquierda y centro.

Lejos de las acusaciones de fraude que denunció en las elecciones de 2006, López Obrador ha roto el status quo de la política mexicana al convertirse en el primer presidente en 90 años que no pertenece a los partidos PRI o PAN. Su victoria refleja el hartazgo de la sociedad mexicana con la corrupción, la inseguridad y la pobreza. Habrá que ver si logra acabar con los principales problemas que asfixian al país o, por el contrario, se convierte en un líder populista de carácter autocrático.

KHASHOGGI Y LOS 63 PERIODISTAS ASESINADOS ESTE AÑO

Jamal Khashoggi, el columnista del diario estadounidense 'The Washington Post' EFE

Según Reporteros Sin Fronteras, 63 periodistas en el mundo han sido asesinados en 2018 por ejercer su profesión, 348 encarcelados y 60 secuestrados. Uno de los más mediáticos ha sido el asesinato de Jamal Khashoggi​, el columnista del diario estadounidense 'The Washington Post'.

Crítico con el régimen de su país, Arabia Saudita, y con el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, no se han vuelto a tener noticias suyas desde el pasado 2 de octubre, cuando entró en el consulado saudí de Estambul para obtener un certificado con el que contraer matrimonio con su prometida, la doctoranda turca Hatice Centiz.

El Gobierno de Riad primero aseguró que el periodista había salido por su propio pie del consulado, usando un doble para dar veracidad a su tesis. Presionado por la prensa de Turquía, acabó reconociendo que Khashoggi había muerto. Primero, fruto de una pelea; después, estrangulado como consecuencia de una operación de los servicios secretos sin permiso de las autoridades.

A día de hoy, el cadáver sigue sin aparecer. La Fiscalía de Turquía sostiene que fue torturado, estrangulado y posteriormente descuartizado y disuelto en ácido "de acuerdo con una idea premeditada" poco después de entrar en el consulado.

LA ÚLTIMA NOTA DE LA DIVINA CABALLÉ

Una imagen de archivo de la soprano Montserrat Caballé Alberto Estévez

"Aspiro a que se me recuerde, antes que nada, por mi amor a la música. Y eso no implica encasillarme en ninguna especialidad, porque la música no se puede encasillar". La cita es de Montserrat Caballé, fallecida el 6 de octubre a los 85 años. Con una garganta llena de portentos solo a la altura de Maria Callas o Elisabeth Schwarzkopf, la divina Caballé nunca pensó que podría llegar a cantar bien, ni a tener éxito, ni a ser una intérprete más o menos apreciada.

Pero lo fue. Con el hambre en las tripas aprendió a educar la voz gracias a la ayuda económica que le prestó una adinerada familia barcelonesa. Considerada una de las más grandes sopranos del siglo XX, Montserrat Caballé llegó a interpretar más de ochenta personajes. Desde la ópera barroca hasta Verdi, Wagner, Puccini o Strauss. Hasta subió al escenario con Freddie Mercury e interpretó 'La Violetera' junto a Sara Montiel. La divina Caballé se ha ido, pero su legado es inmortal.

BOLSONARO, UN NOSTÁLGICO DE LA DICTADURA AL FRENTE DE BRASIL

Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil EFE

"El error de la dictadura fue torturar y no matar". "No emplearía (hombres y mujeres) con el mismo salario, pero hay muchas mujeres competentes". "Prefiero que un hijo mío muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo". Las citas son de Jair Bolsonaro, el presidente electo de Brasil desde el mes de octubre.

Con el 55% de los votos, el ultraderechista ganó las elecciones al capitalizar el hartazgo de los brasileños con la corrupción que llevó a la cárcel a Lula da Silva. Pero también con una economía moribunda y una violencia que causa 175 asesinatos al día -según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública correspondientes a 2017-.

Este exmilitar de 63 años, nostálgico de la dictadura de Castelo Branco, prometió mano dura para acabar con los problemas de Brasil y el pueblo lo votó. Habrá que esperar a 2022 para ver en qué se traduce el verbo incendiario que utilizó en campaña y si sus respuestas simplistas arrojan soluciones reales.

ASIA BIBI, LEJOS DEL CORREDOR DE LA MUERTE

La cristiana Asia Bibi, juzgada por blasfemia

Este octubre el Tribunal Supremo de Pakistán anuló la sentencia de muerte a la cristiana Asia Bibi, juzgada por blasfemia. Los hechos se remontan a 2009, cuando fue enviada a buscar agua mientras trabajaba en el campo. Los musulmanes protestaron ya que, al no practicar su religión, contaminaría el recipiente. Le exigieron que abandonara la fe cristiana y se convirtiera al Islam, pero ella se opuso respondiendo que "Cristo murió en la cruz por los pecados de la humanidad" y preguntándoles qué había hecho Mahoma por ellos.

La decisión de dejarla libre levantó una ola de protestas por parte de islamistas radicales, que la amenazaron de muerte a ella, su familia y su abogado. La cristiana fue metida en un avión, aunque por motivos de seguridad no se sabe dónde se encuentra hasta que la Corte Suprema de Pakistán examine la petición de revisar su absolución, posiblemente en el mes de enero.

LAS MUJERES HACEN HISTORIA EN LAS ELECCIONES DE EE.UU.

EFE

En Estados Unidos solo el 20% de los 535 congresistas y senadores eran mujeres. Un porcentaje llamativo teniendo en cuenta que representan el 52% de la población. Empoderadas por el movimiento "MeToo" que nació a raíz de las acusaciones de abuso sexual contra el poderoso productor Harvey Weinstein y alentadas por el nombramiento del juez del Tribunal Supremo Brett Kavanaugh, también acusado de abusos sexuales, este noviembre batieron un récord de representación en las elecciones legislativas de mitad de mandato, más conocidas como "midterm".

En concreto, 256 mujeres se postularon a ocupar los 470 cargos disponibles en el Congreso y en el Senado -197 por el Partido Demócrata y 59 por el Partido Republicano-. Con 113 representantes electas, hicieron historia al superar a las 107 que hasta ahora ocupaban escaños. Pese a la movilización contra el discurso misógino de Donald Trump -que llegó a decir que "las mujeres, en esencia, son objetos estéticamente agradables"-, siguen representando un exiguo 22% del total de congresistas y senadores. Habrá que esperar a las elecciones presidenciales de 2020 para ver si definitivamente es el año de las mujeres en Estados Unidos.

ADA HEGERBERG, LA PRIMERA MUJER EN GANAR UN BALÓN DE ORO

Ada Hegerberg del Olympique Lyonnais sostiene su trofeo Balón de Oro YOAN VALAT

Por primera vez en la historia del fútbol, una mujer ha ganado un Balón de Oro. Este diciembre la noruega Ada Hegerberg, delantera del Olympic de Lyon, recibió este premio que reconoce los éxitos profesionales de los jugadores de primera división y que hasta el momento había estado vetado a las mujeres.

Pese al impulso que supone para el fútbol femenino, tras recoger el galardón la deportista tuvo que soportar que el maestro de ceremonias de la gala, el DJ Martin Solveig, le preguntara si "podía hacer twerking" –un tipo de baile consistente en movimientos pélvicos, similar al perreo–, a lo que ella respondió con un tajante "no". Una pregunta que no le hicieron a su homólogo Luka Modric, que recibió el mismo premio en la categoría masculina.