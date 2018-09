Las 5 noticias de este lunes 3 de septiembre que debes conocer

1. Vuelta al cole​

Vuelta al cole, vuelta a la rutina y vuelta a la actividad política. Los líderes de los cuatro partidos mayoritarios de España se ponen de nuevo el mono de trabajo para afrontar el nuevo curso político. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, preside el plenario de la Comisión Ejecutiva socialista, con asuntos sobre la mesa como la crisis política en Cataluña, las negociaciones sobre los Presupuestos y la decisión de exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se reúne con asociaciones de jueces y fiscales para abordar lo sucedido con la defensa del juez Llarena y las necesidades para el ejercicio de su función y la garantía de la independencia de jueces y fiscales.

Además de Sánchez y Casado, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, preside la reunión del Consejo de Coordinación de la formación con la que abre el nuevo curso político, con lo recuperará su actividad pública justo cuando se cumplen dos meses del nacimiento prematuro de sus mellizos. Otro de los que se incorpora de nuevo al curso político es el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que comparece en rueda de prensa tras la reunión del Comité Permanente del partido naranja.

2. Torra y Puigdemont amenazan con un otoño complicado contra un Estado "con tics franquistas"​

Quim Torra y Carles Puigdemont han concedido una entrevista al medio catalán El Punt Avui desde el refugio en Waterloo del expresident fugado. En ella, el President Torra ha asegurado que se los catalanes viven "en peligro de diferentes formas" desde hace décadas, ya que han vivido "fusilamientos, exilios, prisiones, embargos...¿Qué le pasa a España con Cataluña?".

BRS04. WATERLOO (BÉLGICA), 27/08/2018.- El expresidente catalán y líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont (i), y el presidente de la Generalitat, Quim Torra (d) ofrecen unas declaraciones a la prensa tras su reunión en el Martin's Grand Hotel de Waterloo (Bélgica) hoy, 27 de agosto del 2018. Carles Puigdemont dijo hoy que hay partidos que "están flirteando con la violencia" y quieren dar la imagen de "una confrontación social en Cataluña, "incluso usando hechos y fotografías falsas" de presuntos altercados en torno a los lazos amarillos en la vía pública. EFE/ Stephanie Lecocq STEPHANIE LECOCQ

Torra ha hecho referencia a la exhumación de Franco, que ha utilizado para atacar a España: "Nosotros queremos que se quite a Franco de las instituciones, esa es la exhumación que exigimos. No basta con sacar a Franco de la tumba, sino de las estructuras del Estado. Yo veo tics franquistas en muchas estructuras del Estado". Torra no ha especificado si entre esas estructuras están todos los funcionarios de la Generalitat que facilitaron la aplicación del artículo 155, algunos de los cuales forman hoy parte de su Gobierno.

3. El juicio de los ERE encara este martes su recta final con últimos testigos​

El juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta encara su recta final desde este martes, tras el paréntesis estival, con la declaración de los últimos testigos antes de iniciar la prueba pericial conjunta, en un calendario que prevé sesiones hasta noviembre. El juicio se reanudará el martes día 4 a las 10.00 horas en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla con las testificales del exconsejero de la Cámara de Cuentas Antonio Marmolejo, el ex director general de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes Doblado, el exmiembro del Consejo Rector de IFA/IDEA y exdirector de Industria de la Consejería de Empleo Jesús Nieto, que estuvo investigado en esta causa, y el ex jefe de servicio de la Intervención General de la Junta Manuel Sivianes.

EFE ANDALUCIA / SEV21 SEVILLA 09.11.05.- El presidente andaluz, Manuel Chaves (i), y el consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, durante el pleno parlamentario que debate los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2006. EFE/Chema Moya CHEMA MOYA

El miércoles 5 está citados como testigos el exjefe de servicio de Presupuestos Eduardo Segura Daza, la extitular de Presupuestos y Gestión Económica de la Consejería de Empleo Isabel Carrillo. También el exinterventor adjunto Luis Hinojosa, la exdirectora de Trabajo del Gobierno central (1991 y 2004) Soledad Córdova, investigada en la pieza separada del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, y en la sesión de tarde testificará la letrada jefe de la Cámara de Cuentas Margarita Regli.

4. Aumenta la tasa de mortalidad en el Mediterráneo para inmigrantes y refugiados​

La tasa de inmigrantes irregulares fallecidos en el Mediterráneo ha aumentado en lo que va de año con respecto al mismo periodo de 2017, a pesar de la disminución en el número de los que completan la travesía. La ruta entre Libia e Italia sigue siendo la más letal, con un migrante muerto por cada 18 que llegaron a Europa entre enero y julio pasados, frente a un fallecido por cada 42 que cruzaron entre los mismos meses de 2017, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Este organismo publicó hoy un informe con datos sobre la inmigración por el Mediterráneo, que ha hecho coincidir con el tercer año transcurrido desde la aparición del cadáver del niño sirio Alan Kurdi en una playa de Turquía, cuyas imágenes conmovieron a la opinión pública mundial. ACNUR señala en el informe que en los primeros siete meses del año se ha reducido el nivel de llegadas de refugiados e inmigrantes, fundamentalmente a Italia. La tendencia es opuesta en España, que se ha convertido en el principal punto de llegada con 27.600 inmigrantes, por vía marítima (23.800) y terrestre (3.800)

5. El Barça golea al Huesca y es nuevo líder​

Con una amplísima goleada y una gran actuación coral, sobre todo en la segunda mitad, el Barcelona hizo pagar la novatada al Huesca al que derrotó por 8-2, un tanteo que le permite irse al primer parón del campeonato como líder por mejor diferencia de goles. Dos goles de Messi, otros dos de Luis Suárez y uno de Dembéle, Rakitic y de Jordi Alba, además del logrado por Pulido en propia puerta, resumen la relación de goleadores del Barça, y eso que tuvo que remontar, ya que el Huesca se adelantó en el marcador en el minuto 3.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

GRAF4749. BARCELONA , 02/09/2018.- El delantero uruguayo del FC Barcelona, Luís Suárez, celebra el 8-2 ante la SD Huesca durante el partido de la tercera jornada de Liga en Primera División que se juega esta tarde en el Camp Nou de Barcelona. EFE/Marta Pérez Marta Pérez

Bajo la batuta de Messi, los de Valverde brillaron aprovechando las bandas, donde estuvo a un altísimo nivel Jordi Alba, autor de un tanto y de dos asistencias, en el primer partido después de haberse quedado fuera de la selección. La puesta en escena del Huesca fue un sueño para los de Leo Franco. Sin dejarse impresionar ni por la escena ni por el rival, los oscenses se gustaron tanto de salida que en tres minutos se adelantaron en el marcador. Fue toda una declaración de intenciones, un canto al juego colectivo, al buen posicionamiento sobre el campo y también a la efectividad. Todo nació con un centro desde la derecha de Miramón al segundo palo, una descolgada de Longo y la aparición del Cucho Hernández para despertar al Camp Nou.