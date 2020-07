Las mayores conspiraciones y mitos de la llegada del hombre a la Luna

Este lunes se cumplen 51 años de la llegada del hombre a la Luna. El Apolo 11 culminaba el 20 de julio de 1969 un viaje que marcaría un antes y un después en la historia, pero que siempre ha estado sujeto a polémica, teorías y mitos. El alunizaje fue retransmitido por televisiones de todo el mundo, con más de 500 millones de espectadores, y se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX.

¿Realmente llegó el hombre al la Luna? Estos son algunos de los mitos y conspiraciones más famosas.

¿Pisaron la Luna el 20 de julio?

El comandante Neil Amstrong, los pilotos Buzz Aldrin y Michael Collins fueron los elegidos para realizar este primer viaje espacial. Solo los dos primeros pusieron sus pies en la superficie lunar, mientras que le pobre Collins tuvo que quedarse dentro del módulo lunar, orbitando alrededor del satélite de La Tierra.

Sin embargo, todo el mundo piensa que esto sucedió el día 20 de julio de aquel año 1969, pero el alunizaje se produjo el día 21 de madrugada. A las 20.17 del día 20 llegaron a la Luna, en cambio no la pisaron hasta las 2.56 de la madrugada, ya día 21 de julio.

Seis horas y media después de alunizar, los hombres tocaron por primera vez la Luna. Además, durante otras 2 horas y media, Amstrong y Aldrin estuvieron investigando la superficie lunar, mientras su compañero les esperaba para recogerles en el módulo.

¿Existió la carrera espacial contra la Unión Soviética?

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a competir entre ellos para proclamarse primera potencia mundial. Y aunque ambos países buscaron ser los primeros en enviar la primera misión tripulada a la Luna, la llamada carrera espacial no llegó a tener la tensión que creemos en la actualidad.

Cuando los estadounidenses alunizaron en 1969, la URSS podría haber tratado de desacreditar esa hazaña, pero su respuesta fue muy diferente. Reconocieron lo que Estado Unidos lo había conseguido y solo cinco años después, participaron en una misión conjunta, la conocida como Apolo – Soyuz, en 1975. La nave soviética Soyuz 19 y el Apolo de Estados Unidos podían a aterrizar en las bases contrarias y participar en experimentos conjuntos.

Sergey Mamontov / Sputnik / ContactoPhoto

A principios de los 80, el nacimiento de la Iniciativa de Defensa Estratégica del presidente Ronald Regan la intensificó esa competencia, que acabó resolviéndose con la disolución de la Unión Soviética en 1991.

Las 5 grandes teorías conspiranoicas

Esto siempre ha sido una de las grandes dudas sobre la llegad del hombre a la Luna, ¿ocurrió realmente? La teoría más extendida es que se trata de un montaje, como si fuese una película de Hollywood. Todo organizado en un gran plató, una escena filmada por Stanley Kubrick, una farsa de Estados Unidos para superar a la extinta URSS en la carrera espacial. Estas son, las cinco “pruebas” o excusas más utilizadas.

1. La bandera ondea

Europa Press / Europa Press / ContactoPhoto

El principal argumento de los negacionistas de la llegada del hombre a la Luna es el movimiento de la bandera estadounidense que Armstrong y Aldrin colocaron en la superficie lunar. En los vídeos se observa cómo el trozo de tela ondea, algo imposible ya que, al no tener atmósfera, no hay viento en el satélite terrestre.

El astrónomo estadounidense Philip Plait, autor del sitio web "Bad Astronomy", sostiene que la bandera no está ondeando. "Se ve así por la forma en la que se desplegó", explica. La bandera se sujetaba de una varilla horizontal y otra vertical para mantenerse erguida, pero no se desplegó del todo. “La bandera no se extendió completamente. Tiene una ondulación, como una cortina que no está completamente cerrada", añade.

2. El módulo no dejó cráter en la superficie lunar

Otro clásico argumento es que la creencia de que el módulo o nave en la que viajaban debería haber dejado un gran hoyo y polvo en suspensión en el lugar donde alunizó. La gravedad lunar es equivalente a la sexta parte de la de La Tierra, por lo que el peso del módulo era la sexta parte del que tenía en nuestro planeta, algo menos de 3 toneladas. Eso se traduce en el peso de dos automóviles, una cifra insignificante para la masa de la Luna. Además, según relata la NASA, el módulo se posó sobre la superficie lunar sin motores, ya que fue suficiente con dejarlo planear, lo que provocó un impacto mínimo.

3. Una "C" sobre una roca

En una de las imágenes divulgadas por la NASA se aprecia una letra "C" inscrita en una roca. Sin embargo, ha quedado demostrado que la supuesta letra es una imperfección en la impresión de las copias de la fotografía original, probablemente causada por un pedazo de fibra o de un cabello.

4. Todos los fondos son iguales

Hay fondos idénticos en las fotos que, según sus títulos, fueron tomadas a kilómetros de distancia. Este hecho ha sido utilizado por muchos negacionistas de la llegada a la Luna para decir que se utilizó un fondo pintado.

Para empezar, los fondos no eran idénticos, simplemente similares. Lo que parecen colinas cercanas en algunas fotos son en realidad montañas a muchos kilómetros de distancia. En la Tierra, los objetos que están más lejos aparecen "desenfocados". En la Luna, al no haber atmósfera ni bruma que oculte los objetos lejanos, estos aparecen más claros y cercanos y se aprecian peor las distancias.

5. ¿Quién grababa a Armstrong?

En el imaginario colectivo se ha instalado la escena del astronauta descendiendo del módulo lunar. Pero, si él fue el primer hombre en pisar la Luna, ¿quién o qué estaba tomando esas imágenes? Por mucho que los escépticos señalen a Kubrick como autor, lo cierto es que las imágenes las recogió una cámara de baja resolución que se había montado en un Modularized Equipment Stowage Assembly (MESA), como recogen revistas especializadas y explica el escritor, historiador y periodista Stuart Hardwick. Los MESA eran sistemas de soporte y ensamblaje que transportaban de forma autónoma los denominados "paquetes de experimentos Apolo", entre ellos esta videocámara.