¡Kitt, aún te necesito! David Hasselhoff celebra su 68 cumpleaños

The Hoff, The Hoffenator, The Hoffenhessen, The Hoffetron, The Hoffster, The Pug-Carlino o simplemente David Michael Hasselhoff, su nombre real, cumple este 17 de julio 68 años. Toda una estrella del mundo del cine en los 80 y los 90, que ha elevado su figura al nivel de mito o leyenda. En la actualidad, no ha realizado ningún trabajo importante, más que algunas películas de bajo presupuesto o de menor cartel, en las que suele hacer cameos interpretándose a sí mismo.

Pero a David Hasselhoff no le hace falta ser una superestrella de Hollywood, ni protagonizar grandes proyectos, para ser mundialmente conocido y respetado. De padre alemán y de madre inglesa, en cuanto terminó la secundaria ingresó en el Instituto de Artes de California, mientras trabajaba en un restaurante. Fue precisamente allí, donde fue descubierto por un responsable de cástines, que le hizo algunas pruebas, y así consiguió sus primeros papeles a finales de los 70.

La serie The Young and the Restless en 1973 fue su primer gran trabajo, y el que le catapultó para actuar en Police Story y The Love Boat. Pero es en 1982, cuando The Hoff se ganó el respeto de todo el mundo con El Coche Fantástico. La serie fue un enorme éxito, tanto en Europa como en América. Se mantuvo en antena durante cuatro años, entre 1982 y 1986. En ella interpretaba a Michael Knight, un defensor de los pobres, junto a su coche parlante, un Pontiac Trans Am de color negro,llamado KITT. El éxito de esta serie popularizó su imagen a nivel mundial.

Tras la finalización de la serie en, entró en una grave crisis profesional. No conseguía ningún papel de importancia. Tommy's Magical Book Marker o Bail Out fueron dos películas lanzadas en ese tiempo, pero no fueron un fracaso. Por ello, decidió dedicarse a la música. Grabó su primer disco, titulado Night Rocker, en 1985.

The Hoff, llegó a interpretar sobre el muro de Berlín, recientemente derrumbado, el sencillo Looking for Freedom.

Vuelta al estrellato

Sin embargo, en 1989 regresó a la actuación y al estrellato, protagonizando la serie Los Vigilantes de La Playan como Mitch, hasta el año 2000. “Eran historias que reflejaban la vida real de los socorristas de una playa, los incidentes, los pequeños dramas que tienen lugar, los salvamentos, esto fue lo que me hizo aceptar la oferta”, explica Hasselhoff. Pamela Anderson, Yasmine Bleeth, Alexandra Paul, Billy Warlock, Jeremy Jackson y David Charvet, formaban el elenco de actores y actrices principales.

A la vez que participaba en la serie, en 1992 rueda la película El Anillo de los Mosqueteros, donde interpretaba a D'Artagnan. Y tampoco dejó la música, en 1993, lanza su sencillo Pingu Dance, un rap basado en la popular serie infantil Pingu.

En 2001, con la finalización de Los Vigilantes de La Playa, probó suerte en el teatro, en ese mismo año interpretaría Jekyll & Hyde: The Musical, donde daba vida al famoso doctor. En 2004 Hasselhoff fue elegido para completar el reparto de la representación teatral de Chicago. Y por supuesto, mantuvo su idilio con la música, llegando a editar 14 discos hasta la actualidad, siendo el último un disco de versiones de conocidas canciones americanas, Sings America.

Vuelta a la sombra y vida privada

Aunque su nombre sigue siendo mundialmente conocido, sus nuevas películas o series se han basado en cameos, interpretaciones de él mismo o películas de bajo presupuesto. Bob Esponja: La Película en 2004, Anaconda 3 en 2008, Piranha 3D en 2012, y Sharknado 3, 4 y 5 en 2015, 2016 y 2’17 respectivamente.

El único proyecto más significativo, fue la película Baywatch en 2017, donde interpretaba su viejo papel de Mitch como mentor de los nuevos socorristas. Un film protagonizado por The Rock y Zac Efron.

En su vida privada, siempre ha sido un férreo defensor de los derechos infantiles y ha organizado varias iniciativas a lo largo de los años, para luchar por la vida de los niños en los países más desfavorecidos.

En cuanto a amores, ha tenido tres: Catherine Hickland desde 1984 a 1989, justo cuando comenzó una nueva relación con Pamela Bach (1989-2006), con quien tuvo a sus dos hijos. Desde 2018 y hasta el presente, mantiene un amorío con Haley Roberts.