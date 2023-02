HOY SERÁ NOTICIA. Sábado, 18 de febrero de 2023

CIUDADANOS PRESENTA HOY A SUS CANDIDATOS PARA INTENTAR SOBREVIVIR EL 28M

Ciudadanos (Cs) presenta hoy a sus candidatos a las doce comunidades autónomas que celebran elecciones el 28M y a las ciudades de Madrid y Barcelona, preparándose ya para una cita con las urnas en la que intentará sobrevivir al desastre que pronostican todas las encuestas.

No hay un sólo sondeo que no pronostique la debacle casi definitiva de los naranjas en las elecciones de mayo -quedan las generales de diciembre-, augurando que poco retendrán de los más de 2.500 concejales y 178 alcaldes que tienen en este momento aparte de los 65 diputados autonómicos (de ellos, seis en Cataluña, y uno en Castilla y León, que no concurren a estos comicios).

SÁNCHEZ Y FEIJÓO PRESENTAN A SUS CANDIDATOS A LAS ALCALDÍAS DE ZARAGOZA Y LAS PALMAS, RESPECTIVAMENTE

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este sábado en la presentación de la candidata a la alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, junto al secretario general del PSOE-Aragón y presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.

Por su parte el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó, participa en la presentación del proyecto de ciudad del PP al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con su candidata Jimena Delgado.

EL JURADO DEL CONCURSO DE AGRUPACIONES CARNAVALESCAS DE CÁDIZ EMITE SU FALLO

El jurado del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) da a conocer la chirigota, la comparsa, el coro y el cuarteto que han vencido este largo certamen.

Con ello se da el pistoletazo de salida a una semana de fiestas de carnaval y coplas en las calles de la capital gaditana.

SUBIDA GENERALIZADA DE LAS TEMPERATURAS

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este sábado una subida general de las mínimas, más intensa en Cataluña y el sur peninsular, y en general de las temperaturas diurnas, salvo en el suroeste.

Nubosidad principalmente de tipo medio y alto en el golfo de Cádiz, que se extenderá por el sur y el centro de la península, sin descartar chubascos dispersos ocasionales y desigualmente repartidos, más probables en Huelva, Cádiz y el Estrecho.