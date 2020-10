Domingo, 4 de octubre de 2020

CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- Las nuevas restricciones a la movilidad en Madrid cumplen sus primeras 48 horas este domingo, pero sus efectos se dejarán sentir de lleno a partir de mañana, con el arranque de la semana laboral.

PRESUPUESTOS 2021 -Madrid- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado a Efe durante una entrevista sus nuevas propuestas sobre la financiación de entidades locales y la negociación para los Presupuestos de 2021.

JXCAT CONGRESO -Barcelona- Junts per Catalunya celebra el acto de clausura de su proceso congresual, en formato telemático, tras la votación de las ponencias organizativa y política, con las intervenciones del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exconseller Lluís Puig y la vicepresidenta y portavoz de Junts, Elsa Artadi.

ESPIONAJE BÁRCENAS- Madrid- Los grupos parlamentarios, especialmente PSOE y Unidas Podemos, perfilan ya la composición y el calendario de la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen, así como la lista de comparecientes, en un ambiente crispado, e incluso de preocupación, por el tono de los debates que celebre.

TERRORISMO YIHADISTA -Madrid- Un juzgado de Madrid decide esta semana por primera vez en España si retira o no la patria potestad a un condenado por terrorismo yihadista, una resolución que adoptará después de la vista oral que se celebrará el martes por la demanda presentada por la exmujer del recluso, con el que tuvo dos hijos.

DÍA DOCENTE -Madrid- Ser maestro es una de las profesiones consideradas vocacionales y sobre la que la sociedad parece acordarse solo en momentos puntuales como ahora, cuando el coronavirus les ha echado encima mayores responsabilidades. Varios profesores cuentan a Efe cómo ha desbaratado la covid-19 su labor, coincidiendo con el Día Mundial de los Docentes.

CNI NOVELA -Madrid- No se llama Pablo Zarrabeitia. Habla pausado, tranquilo y sonríe. Es el primer miembro en activo del CNI que se ha atrevido a novelarlo y cuenta en una entrevista con Efe lo que ha supuesto escribir el resultado: "El alma de los espías". Por María Traspaderne.

GALDÓS ARGENTINA -Mérida- La profesora de Literatura Española Contemporánea de la Universidad de Extremadura Isabel Román ha rescatado las 178 crónicas que Benito Pérez Galdós escribió para la prensa argentina durante veinte años, algunas de ellas inéditas, en las que aborda todo tipo de cuestiones, tanto nacionales como internacionales, a veces con mirada crítica y otras con su humor característico.

SIMENON MAIGRET -Barcelona- El gusto por "la buena cocina" está presente en Simenon y Maigret, y las páginas de sus novelas están llenas de comidas abundantes, recetas de cocina tradicional y buenos vinos y licores, recopilados ahora en una nueva edición de un libro del gran crítico gastronómico de Le Monde Robert J. Courtine. Por José Oliva

RECONOCIMIENTO FACIAL -Barcelona- La cada vez más extensa tecnología de reconocimiento facial, que permite identificar personas fotografiando sus rostros y cotejándolos con extensas bases de datos, comportan cada vez más el riesgo de ceder sin saberlo los datos biométricos a cualquier empresa, según han alertado expertos consultados por Efe.

NATURALEZA BERREA -Ciudad Real- La berrea del ciervo se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes espectáculos para los amantes de la naturaleza, que durante los meses de septiembre y octubre acuden a lugares tan singulares como el Parque Nacional de Cabañeros a disfrutar de los bramidos de los ciervos, de sus peleas y de sus montas. Por Aníbal de la Beldad.

BIOLOGÍA MOSQUITOS -Barcelona- Conservar las especies nativas y mantener una buena calidad del agua son claves para mantener un buen 'biocontrol' de los mosquitos, según un estudio de la Universidad de Barcelona (UB) que ha comparado la eficacia contra los mosquitos de la gambusia, una especie exótica invasora, y el fartet mediterráneo, un pez autóctono en peligro de extinción.

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

11:30h.- Santander.- PARTIDOS PP.- La portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, se reúne con alcaldes del PP en Cantabria, junto a la presidenta autonómica , María José Sáenz de Buruaga. Hotel Santemar.(Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Barcelona.- JXCAT CONGRESO.- (+AGENDA)Junts per Catalunya celebra el acto de clausura de su proceso congresual, en formato telemático, tras la votación de las ponencias organizativa y política, con las intervenciones del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exconseller Lluís Puig y la vicepresidenta y portavoz de Junts, Elsa Artadi Canal YouTube de Junts per Catalunya.(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

14:00h.- Alicante.- BOINAS VERDES.- Jaca y Ronda acaparan casi la mitad de los aspirantes a nuevos boinas verdes Soldados de unidades de Jaca (Huesca) y Ronda (Málaga) acaparan casi la mitad de las 49 plazas del exigente curso que, durante los próximos seis meses, seleccionará los militares que entrarán en 2021 en el Mando de Operaciones Especiales del Ejército español (MOE), popularmente conocidos como los 'boinas verdes'. Acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete.(Texto)

SOCIEDAD

--------

--:--h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- Las nuevas restricciones a la movilidad en Madrid cumplen sus primeras 48 horas este domingo, pero sus efectos se dejarán sentir de lleno a partir de mañana, con el arranque de la semana laboral.

10:00h.- Madrid.- TRÁFICO EXAMINADORES.- Mil trescientas personas aspiran a 40 plazas de examinadores de tráfico convocadas por el Ministerio del Interior y para las que tendrán que superar los correspondientes ejercicios de la oposición este domingo en la Universidad Autónoma de Madrid. Universidad Autónoma, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. C/ Francisco Tomás y Valiente, 5.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

----------------------

13:10h.- Madrid.- NATURALEZA RUTAS.- La ruta de los 18 Héroes que dieron la Primera Vuelta al Mundo de Carlos Pecker y Pepe Bosmediano, invita a revivir 72 días de peregrinación a los lugares natales de los marineros supervivientes de la primera circunnavegación de la Historia, capitaneada por Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes. Calle Cerro de la Carrasqueta 63, Ptal D,1ºD.

AGENDA DEL GOBIERNO

===================

Ministro de Cultura y Deporte

-----------------------------

18:00 h. Asiste al recital especial de Gustavo Dudamel, en el Gran Teatre del Liceu (La Rambla 51-59), en Barcelona.