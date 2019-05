La izquierda se manifestará el sábado para que Carmena siga como alcaldesa

Tiempo de lectura: 1



La izquierda madrileña se resiste a ver que Carmena no seguirá como alcaldesa de la capital tras las elecciones municipales del 26-M. Después de perder la mayoría con el PSOE, la representante de "Más Madrid" anunció que abandonará la política al no poder revalidar su cargo. Aunque las negociaciones aún no han empezado, todo hace indicar que el popular Martínez-Almeida alcanzará el Palacio de Cibeles con los apoyos de Ciudadanos y Vox.

Algo que, sin embargo, muchos no están dispuestos a aceptar. Por ello, los simpatizantes de Carmena se están movilizando en las redes sociales para pedir que la regidora no se vaya y continúe al mando del Ayuntamiento de Madrid. La manifestación tendría lugar el próximo sábado 1 de junio, a las 19.00 horas, en la Plaza de Cibeles, donde se encuentra la sede del Consistorio. "¡Convocada manifestación para que Carmena siga! Es posible si Ciudadanos pacta con Más Madrid y PSOE en vez de permitir que la ultraderecha entre en el Ayuntamiento. Salgamos a la calle para intentar impedirlo. Pidamos un Madrid integrador, solidario y con menos contaminación. Nunca Madrid tuvo una alcaldesa así. ¡Su proyecto debe continuar! Pásalo", reza el mensaje.

Este lunes, varios seguidores de Más Madrid ya se congregaron a las puertas del Ayuntamiento de Madrid para despedirse de Carmena. "Estamos con ella. Carmena representa un sentimiento mayoritario de esta ciudadanía. Queremos una ciudad abierta, inclusiva, tolerante, amorosa... Lo que ella ha pretendido", ha comentado una de sus seguidoras. "Carmena, por favor, vuelve. Y si no vuelves, decirte que has sido lo mejor que le ha pasado a Madrid en estos últimos años", ha dicho otra.