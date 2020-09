Día 1 de confinamiento en los barrios de Madrid: despliegue policial, sin multas y resignación

Resignación y desgana pero también comprensión. Los 800.000 vecinos de los barrios confinados de Madrid y de otros municipios de la Comunidad han arrancado este lunes su primer día de confinamiento muy expectantes de cuáles serían los controles implantados por el Gobierno de Ayuso para hacer eficaz las restricciones aplicadas. La Policía Municipal ha establecido un amplio dispositivo a la entrada de Puente de Vallecas, uno de los distritos más castigados po la pandemia. Los agentes se han desplegado bajo el puente de la M-30 y en la salida de la carretera de circunvalación en dirección norte.

Tal como prometió Ayuso ayer, durante el lunes y el martes dichos controles son meramente informativos. Las multas por entrar o abandonar estas zonas comenzarán a aplicarse este miércoles. Los vecinos sólo pueden desplazarse a otros lugares para ir a trabajar y cumplir obligaciones legales, educativas o el cuidado de personas dependientes. En todos los casos deben llevar un justificante cuyo modelo de formato ha publicado la Comunidad de Madrid este domingo. Llevarlo hoy no acarrea sanción, pero sí a partir del miércoles. Además de a los conductores, la Policía Municipal también entra en los autobuses de la EMT para pedir la justificación a los viajeros que se encontraban en el interior.

Los ciudadanos asumen los controles y las restricciones de la manera más normal posible. A muchos no les va a afectar en días laborales porque trabajan fuera de las zonas perimetradas. "¿De qué nos sirve estar confinados si luego tenemos que ir a trabajar fuera y vamos en un metro lleno de gente?", señala una mujer a los micrófonos de COPE. Otra asegura que estas medidas no van a servir de nada "si el Gobierno no hce otra cosa".

Otros vecinos sí ven con buenos ojos las medidas aplicadas. "Si es para que esto mejore me parece estupendo", asegura uno. "Tiene que haber confinamiento. La gente va sin mascarilla por la calle", asegura otro.