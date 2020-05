Almeida estudia que los bares puedan sacar las barras a la calle como en las fiestas populares

El Ayuntamiento de Madrid estudia la posibilidad de ampliar el espacio de las terrazas de los bares para que puedan usar el cien por cien de su aforo de cara a la segunda fase de la desescalada, o conceder "barras" en la calle a los establecimientos que no tienen terrazas. Así lo ha expresado este martes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en una entrevista "on-line" con el diario "El Economista" en la que ha dicho que el Consistorio "no tiene urgencia" porque en la fase uno de desescalada "en principio" y según anunció el Gobierno central el aforo de las terrazas será del 50 por ciento. "Al cincuenta por ciento con el espacio actual en principio debería dar (para que sea rentable abrir un establecimiento). Esto no quiere decir que como se puede pasar de fase de dos semanas en dos semanas no tengamos que ver todas las alternativas para ampliar el espacio público dedicado a las terrazas para que puedan mantener el cien por cien del aforo", ha explicado Almeida.