Voluntarios en tiempos de pandemia

La crisis sanitaria ha dejado tras de sí una crisis económica importante, muchas personas se han quedado sin trabajo y eso les ha llevado a una situación de necesidad extrema. Fíjate, el Banco de Alimentos ha tenido que seguir trabajando durante agosto por primera vez en más de veinte años . Y todo porque la demanda de ayuda para poder comer no ha disminuido, es más, han aumentado el número de personas que piden comida mensualmente: de 130.000 a 190.000 personas.

Y es que esta necesidad ha hecho que en organizaciones como Cáritas no paren de trabajar, y para ello, están los diferentes voluntarios que recorren Madrid para repartir menús a los más necesitados. Lo hacen, entre otras cosas, dentro del proyecto “Dadles vosotros de comer” para atender a los que peor lo están pasando en esta crisis del coronavirus.

Hemos ido hasta el distrito madrileño de Villaverde para conocer de primera mano la labor de estos voluntarios que día tras día se dedican a llevar menús, que preparan empresas de catering, a las familias más necesitadas. Van puerta por puerta, caminando, para entregar diariamente las comidas. Almudena es una de esas voluntarias, lleva apenas una semana como voluntaria y nos contaba cómo se apuntó a este proyecto “yo pasé el COVID-19, no tuve que ir al hospital ni nada pero pasé un mes en cama. Cuando ya salí y ya volví a ser yo, empecé a ver las noticias y dije 'yo aquí puedo ayudar' porque si lo he pasado a lo mejor yo tengo posibilidad de no volverme a infectar”.

Llegan temprano por la mañana, esperan a que el catering les entregue los menús y a partir de ahí empieza su ruta. Primero esperan a las personas que van a recogerlos al despacho parroquial y luego, con un carrito, se dedican a ir a pie, casa por casa, para entregar las comidas. En algunos momentos se quedan un buen rato charlando con las personas, porque, entre otras cosas, son un fuerte apoyo para ellos. ¿Y cómo son los menús? Pues Emilio, que lleva todo este agosto siendo voluntario, nos lo contaba “Es variado, llevan gazpacho y otras cosas. Al principio me extrañó pero claro, se da de comer toda la semana y la semana tiene siete días. Nosotros solo repartimos cinco, los jueves repartimos doble y los viernes también y ellos se organizan. La gente tiene que comer”.

Está muy dispuesto a ayudar, igual que Juannis, que ha llegado desde Alemania solo para poder atender a los más necesitados. Se quedará en Madrid apenas tres semanas, pero para él, es más que suficiente con tal de ayudar: “leí en las noticias que la situación en España se estaba poniendo cada vez peor, así que me puse en contacto con Cáritas Madrid y pregunté cómo podía ayudar, ahora estoy de voluntario por tres semanas".

Y como él, cientos de voluntarios que recorren Madrid día tras día para ponerse al servicio de los más necesitados. Y es que a ellos no les para ni los truenos ni la lluvia.