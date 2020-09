Varios casos de coronavirus alertan a la comunidad educativa

En cuarentena toda una clase de Primariadel colegioMenéndez Pelayo, cerca de Atocha en el distrito de Arganzuela. Tras ir a clase martes y miércoles, un alumno se sintió mal este jueves por la mañana y no fue al colegio. PCR privada y resultado positivo por la tarde. El grupo burbuja a casa quince días desde hoy pero las familias empiezan a estar nerviosas.

El protocolo no ha funcionado bien empezando por la comunicación del caso como cuenta a COPE la vicepresidenta de la asociación de familias de alumnos (AFA), Ángeles Guisado: “El protocolo no está nada claro y el propio colegio no lo tiene claro. Ha sido todo muy rápido y hay mucha desinformación. Tampoco le podemos exigir formación en este tema al equipo directivo del centro.

No todas las familias han sido avisadas directamente. Con la improvisación no se ha llamado a todas y se les encargaba a algunas familias que llamaran al resto”. Así las cosas, el nerviosismo empieza a hacer mella en padres y madres de alumnos. “Las familias están nerviosas”, señala Guisado, “porque no tuvieron la confirmación del positivo hasta la tarde del jueves y a esas horas es más difícil comunicarse entre ellas. Ante la incertidumbre crece el nerviosismo, sobre todo teniendo en cuenta que estamos todos un poco tensos a la espera de cuáles van a ser los primeros casos de coronavirus en el colegio”.

Las familias esperan ahora una llamada de Sanidad para que los alumnos en cuarentena se hagan la PCR. Igual situación viven los veinte compañeros de la niña de seis años que ha dado positivo en Primero de Primaria del Colegio Sagrado Corazón en la calle Don Pedro, cerca del Viaducto, caso que adelantaba ayer COPE. La alumna solo fue el martes al cole pero todo su grupo burbujaestá ya en casa en cuarentena. En este caso, la comunicación ha fluido de manera correcta. Tanto la tutora como el director del colegio se han puesto en contacto con las familias de los niños afectados. Son casos que vienen a unirse a los ya conocidos del Liceo Francés o del Colegio Uruguay del distrito de Latina, con sendos grupos burbuja confinados en casa tras la aparición de casos positivos de coronavirus entre el alumnado.

En Mediodía COPE, el pediatra Quique Bassat, experto en este proceso de escolarización, pedía que los niños aislados no tengancontactocon sus abuelos: “Mientras no se pueda demostrar que el niño está infectado, lo más importante es asegurarnos de que no entren en contacto con las personas másvulnerables como ancianos o enfermos crónicos.

Si hay abuelos en la familia hay que evitar el contacto directo con el niño aislado”.

Han bastado solo cuatro días de clase para que afloren los primeros casos de Covid-19 en las aulas y las primeras cuarentenas. Y todavía nos quedan nueve meses por delante de este curso anómalo 2020/2021 con mascarillas, geles y grupos burbuja.