The Washington Post se deshace en elogios hacia Díaz Ayuso: "Una líder inteligente, seria y con principios"

The Washington Post cae rendido a los pies de Isabel Díaz Ayuso. Henry Olsen, columnista habitual del citado periódico y miembro del think tank conservador Ethics and Public Policy Center, ha escrito este lunes una opinión ensalzando la figura de la dirigente madrileña y la compara con Ronald Regan. "Muchos jóvenes conservadores estadounidenses anhelan una líder inteligente, seria y con principios como ella", escribe.

Olsen comienza señalando que "los conervadores del libre mercado han estado buscando un héroe en esta era populista y trumpiana". Y cree que Ayuso es la única que se ajusta a ese perfil. "Ella se convirtió este año en la estrella política más fulgurante de España cuando llevó a su partido a una aplastante victoria en las elecciones del 4-M", señala el diario.

El columnista destaca el papel de Ayuso en la pandemia, como haber limitado los cierres de negocios, la construcción del hospital Isabel Zendal o haber promovido los cierres perimetrales. "Ayuso tenía un fuerte deseo de mantener un equilibrio entre libertad y seguridad, lo que la llevó a innovar para minimizar los cierres de empresas y negocios. Fue pionera en un sistema que analizaba las aguas residuales para ver si determinadas zonas de su región estaban experimentando brotes de covid-19. Cuando eso demostró ser efectivo para predecir la propagación del virus, lo usó para hacer cierres perimetrales y no generales. Ayuso también construyó un hospital completamente nuevo en tres meses para tratar a los pacientes, lo que permite que las víctimas de la pandemia reciban atención y, al mismo tiempo, permite que otras personas enfermas por otros motivos sean atendidos. Esto la ha convertido en una sensación nacional. Sus apariciones atraen regularmente a multitud de personas", ha dicho.

El diario también ensalza a Ayuso por ganar hasta en las zonas más populares de la Comunidad de Madrid, como Parla. "Cuando le pregunté a Ayuso cómo lo logró, mer dijo: 'La gente solo quería trabajar, no recibir dinero de la administración. Todas estas personas ven al gobierno de Madrid como uno que apoya a las personas que quieren un trabajo'. Republicanos que quieren ganar votos de la clase trabajadora hispana, tomen nota", ha explicado.

Para Olsen, hay muchos paralelismos entre Ayuso y Ronald Reagan. "Su mezcla de ideales y pragmatismo, de libertad y obligación social, es muy fiel al mensaje que propagaba su ídolo Ronald Reagan". Y avisa de que Ayuso aún está a tiempo de dar el salto a la política nacional. "A Reagan estuvo ocho años como gobernador y seis años más en el desierto político hasta que llegó a la Casa Blanca. Si Ayuso sigue ese camino, alcanzaría la Moncloa con 57 años. Tendría sólo unos pocos años más que Margaret Thatcher cuando llegó al número 10 de Downing Street. Tiempo más que suficiente para rehacer España y quizás inspirar al mundo", concluye.