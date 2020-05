Sin fiestas en la pradera de San Isidro, pero con las rosquillas típicas de estos días en casa

Aunque no podamos celebrar en la pradera de San Isidro, una de las fiestas más esperadas del año, no significa que no podamos hacerlo en casa. Vestirnos con los típicos trajes de chulapos y comer las típicas rosquillas con un chotis de fondo. Este año, las reuniones con los amigos en la pradera se harán a través de videollamada, los conciertos los podremos disfrutar a través de Youtube y los huevos rotos con jamón los tendremos que hacer en casa. Lo que no nos van a faltar en un día como hoy son las rosquillas. Ya sabemos que hay rosquillas de todos los tipos: las tontas, las listas, las francesas y las de Santa Clara, podrás comprarlas en cualquier pastelería y así degustar este dulce sin salir de casa.

Los obradores llevan ya un tiempo puestos en marcha, para que hoy no nos falte este típico dulce en nuestras casas. En COPE hemos hablado con Juan Antonio Martín, presidente de Pasteleros de Madrid y dueño de las pastelerías MANACOR, nos ha explicado cual es la receta de este típico dulce “Huevo, harina y aceite de girasol, en el caso de algunas rosquillas puede llevar anises para darles un toque diferenciador y lo que siempre van a ir es bañadas en distintos azúcares, con limón, merengue, sin bañar o con chocolate”.

En los últimos años se han vendido alrededor de seis millones de rosquillas, Juan Antonio cree que este año se venderán más porque los madrileños no pueden salir de la Comunidad. Nos ha contado que tienen de especial estas rosquillas para que todo el mundo quiera probarlas “son una tradición que se le han asociado siempre a la fiesta de San Isidro, al chotis, a la verbena de la Paloma, algo bonito que nos reconforta y que nos une. Aunque este año no podamos celebrarlo en la pradera, esperemos que los madrileños lo hagan en sus casas”

Si quieres continuar este año la tradición aunque sea desde tu casa, lo ideal es que disfrutes de las típicas rosquillas de San Isidro, ya sean compradas o hechas por ti.