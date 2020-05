Reencuentro en las terrazas durante el arranque de la fase 1 en Madrid

Desde las 12 de la noche las terrazas madrileñas pueden abrir con el 50 por ciento del aforo, mesas a dos metros de distancia y con medidas de desinfección del mobiliario.

Después de más de dos meses María Esther pudo por fin tener a su lado lo que más echaba de menos. “a mi hijo, al que no veo desde el 7 de marzo”, nos cuenta en una terraza de Arganzuela donde comparte mesa con Santiago que asiente: “nos hacía falta el reencuentro”.

A dos metros de distancia, Patricia y Jorge comparten risas con tres amigos a los que sólo han visto por videollamada desde marzo. “Es complicado contener el abrazo”, reconoce Patricia, “porque no es lo mismo una mirada a través del ordenador”.

A todos les resulta “rara y muy diferente”, esta vuelta de las terrazas “ver a los camareros con el metro midiendo la distancia, desinfectando las mesas y las sillas que se han utilizado”. Aunque todo eso también les da “seguridad porque están limpiando todo y piensas que no te vas a contagiar”, asegura Patricia.

Medidas de seguridad entre las que no faltan las mascarillas entre camareros y clientes. Como Alfonso que ha quedado con su hermano y su madre a la que no han podido ver en 72 días. Ahora –nos dice Alfonso- hay que seguir adelante “convivir con el virus guardando la seguridad porque si estos señores abren y no viene nadie a las terrazas, tendrán que cerrar a los dos días”.

Sólo uno de cada diez hosteleros ha abierto el primer día de la fase 1 en Madrid porque “no a todos les resulta rentable”, cuentan desde Hostelería Madrid. Los que han abierto prevén unos “días complicados porque será difícil encontrar mesa”, nos cuentan.