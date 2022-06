Recupera Madrid denuncia a Más Madrid ante el Tribunal de Cuentas

De las palabras, ya han pasado a los hechos. Después de denunciar en varias ocasiones las irregularidades cometidas por sus ex compañeros de MÁS MADRID en el Ayuntamiento de la capital, los 3 ediles que ahora conforman RECUPERA MADRID, han dado el paso de denunciar. En este caso ante el Tribunal de Cuentas una supuesta financiación irregular de lo que era su partido, de MÁS MADRID.

Se trata de una denuncia por una presunta financiación irregular de un partido político. ¿Por qué? Porque según la Ley solo se les puede pedir dinero a los afiliados y Más Madrid se lo estaba exigiendo a vocales vecinos y a simpatizantes, hasta el extremo de llegar a la coacción. O pagaban o se les cesaba. "Tenemos las cartas de los vocales vecinos fueron cesados por no pagar. Despidos que los jueces declararon ilegales" ha dicho Luis Cueto uno de los concejales de Recupera Madrid.

El Tribunal de Cuentas ahora tendrá que decir si hubo financiación ilegal, aunque en este caso estamos hablando de una falta muy grave, no de un delito. Más Madrid se enfrenta a una multa que supondría devolver el doble de lo recaudado. Aunque lo más grave, dice Cueto, es que se ha puesto de manifiesto la manera de proceder en Más Madrid tan alejado del juego limpio.

DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA



Esto es la parte de la supuesta financiación irregular del partido, pero es que estos concejales de RECUPERA MADRID preparan otra denuncia, en este caso ante la Fiscalía, por supuestas ilegalidades en la creación de MÁS PAÍS. Denuncia que también está ultimando el grupo del PP en el Ayuntamiento. En este caso ya no estaríamos hablando de una falta sino de un delito porque lo que se denuncia es una falsedad en documento público. ¿Qué ocurrió? Que un concejal de Más Madrid, que hacía las labores de tesorero, ha desvelado que nunca se celebró una Asamblea y que se falsificaron las firmas que permitieron a Iñigo Errejón concurrir a las Elecciones de 2019 con el Partido Más País y del que Rita Maetre era la directora de campaña. Existen unas conversaciones de chats que lo demuestran y que han sido desvelados en los medios de comunicación. Ahora hay que atar bien los argumentos jurídicos para ir hasta la Fiscalía. "Nosotros no nos casamos con nadie, no venimos a agradar a la derecha ni a la izquierda. Y tampoco hemos venido a tapar los escándalos, los chanchullos o las corruptelas de un partido político como puede ser en este caso Más Madrid. Por lo tanto, si hay base jurídica presentaremos también esa denuncia." ha afirmado José Manuel Calvo concejal de Recupera Madrid.

Una denuncia que también está barajando el propio alcalde José Luis Martínez Almeida. "Si los que intervinieron quieren decir la verdad posiblemente se acredite que hay una falsedad documental. Si los que intervinieron, entre ellos Iñigo Errejón y Rita Maestre se niegan a decir la verdad, entonces será muy difícil, pero hay indicios más que suficientes: el tema de los whatsapps, de los mensajes que hay cruzados y que hemos conocido y sobretodo el testimonio revelador de un concejal de Más Madrid en aquel momento que dice abiertamente que esa Asamblea nunca existió". El PP estudia la denuncia con su equipo jurídico. El tesorero ha reconocido que se hizo así por las prisas.