Cs rechaza levantar el estado de alarma como solicita Ayuso y propone que se rehaga la orden ministerial

El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, no se ha mostrado partidario de que se levante ahora mismo el estado de alarma porque en la Comunidad de Madrid no habría ninguna medida de restricción y ha pedido que, por ello, se rehaga la orden ministerial, sino sería "una irresponsabilidad".

"Si se levanta el estado de alarma ahora mismo no tendríamos medidas de restricción en la Comunidad, y no podemos no tener medidas de restricción. Lo que hay que hacer es rehacer esa orden ministerial, ni más ni menos. Todo lo demás son irresponsabilidades que vamos a seguir escuchando para captar voto y seguir polarizando a la gente", ha lanzado Zafra en rueda de prensa telemática tras la Junta de Portavoces.

Así, Zafra ha pedido ser "serios" en este asunto y dejar a un lado "la política de platós televisivos". Ha explicado que para quitar el estado de alarma lo que tienen es que rehacer una orden ministerial y "si no se hace" cree que se debería "señalar" por qué "hay gente que no quiere que se haga así".

"No se puede pasar de cero a cien, los madrileños no pueden sentirse engañados otra vez (...) Si levantamos el estado de alarma tenemos que tener serias restricciones antes de levantarlo. Restricciones que estén pactadas con el Gobierno de la nación. No puede ser que sigamos en un baile político mareando a todos los ciudadanos", ha trasladado.

Por ello, ha pedido empezar "a trabajar de verdad" cuando el Gobierno nacional ha conseguido con otras comunidades "llegar a acuerdos" y se plantea por qué donde esas órdenes ministeriales están funcionando en Madrid no lo hacen.

Por su parte, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, cree que debe decaer el estado de alarma en Madrid porque las cifras han mejorado y ha contestado al portavoz de la formación 'naranja' que si decayera el estado de alarma lo que habría es la estrategia basada en las zonas básicas de salud.

"Lo que estamos pidiendo es que se vuelvan a las medidas que estaban funcionando en la Comunidad de Madrid, no una medida con un confinamiento perimetral de la ciudad de Madrid que genera un riesgo mayor de contagios", ha lanzado Serrano.