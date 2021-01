¿Que pasos tengo que dar para optar a las ayudas tras declarar Madrid zona catastrófica?

Tuberías que se rompen, tejados que se hunden, coches dañados o el cierre de los negocios por la nieve. Lo normal es que las compañías de seguros se hagan cargo de los daños materiales, pero hay veces que la póliza no lo cubre todo, o puede que no tengamos seguro, o que las pérdidas no se puedan asegurar, como por ejemplo el dinero que hemos dejado de cobrar al tener que cerrar un negocio. Todavía no sabemos la cuantía de las ayudas, pero Diego Silva, asesor de seguros del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid nos aconseja "encarecidamente hacer un peritaje de los daños, incluso si ya los hemos arreglado por nuestra cuenta".

Falta concretar muchos aspectos, no solamente la cuantía de las ayudas. Tampoco sabemos ante que administración tendremos que solicitar la indemnización pero una opción es dirigirse a la página web de protección civil www. proteccioncivil.es y allí descargar un formulario para optar a las ayudas.

Si los daños se han producido en nuestra comunidad de vecinos, lo mejor es ponerse en contacto con el adminstrador.

Pero si no estamos conformes con el dinero con el que nos ayudan o si no recibimos esa ayuda, todavía podemos recurrir ante los Tribunales para que la administración nos indemnice por negligencia o imprevisión ante la nevada. Así lo ha explicado Antonio Martínez, abogado de Martínez Lafuente Abogados."Podemos plantear un recurso por imprevisión de la administración por no haber establecido con antelación los mecanismos para paliar los daños."

Sea como sea, todavía tendremos que esperar a que el gobierno de la Nación establezca la cuantía de esos daños. De momento, el Ejecutivo no está de acuerdo con los 1.400 millones con los que solamente el Ayuntamiento de Madrid valora las pérdidas. Esas cifras tendrán que ajustarse y después establecer la cuantía de las ayudas.