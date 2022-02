Preocupación en Madrid por la baja acogida de la dosis de refuerzo entre los jóvenes de 18 a 29 años

El proceso de vacunación sigue por buen camino en la Comunidad de Madrid. El 92,8% de los mayores de 12 años tiene ya la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus, las dos dosis. Ese porcentaje se reduce al 85,6 si hablamos de los mayores de 5 años. Esa vacunación infantil sigue sin despegar, pero hay que tener en cuenta que empezaron más tarde. También va a buen ritmo la puesta de la tercera dosis de refuerzo en todas las franjas, menos en una: la de 18 a 29 años. Aquí, según reconoce la Consejería de Sanidad, el porcentaje de los que piden ponerse esa tercera dosis, no es el deseado.

Hay varias razones que explican que desde el miércoles pasado que se abriera la autocita, apenas 42 mil de los más 700 mil jóvenes madrileños la hayan solicitado. La primera de ellas es el impacto que ha tenido la sexta ola, en cuanto a contagios, en esta franja de edad. Recordemos que hace justo dos semanas el Ministerio cambió el protocolo de esa tercera dosis para quienes se acababan de contagiar. Se pasaba de 4 semanas desde la infección, a 5 meses, con lo cual, quienes como Fran han pasado el virus en enero, ese día aún queda lejos. "Pasé el covid después de Navidad y como han cambiado el protocolo y ahora hay que esperar cinco meses, creo que lo mejor va a ser esperar", explica este joven de 25 años.

Este es uno de los motivos, pero si es verdad que parece que empieza a calar entre los jóvenes ese sentimiento de que no hay prisa, de que con las dos vacunas, por ahora, es suficiente. Es lo que piensa Juan Luis, otro joven que, de momento, no sabe cuándo irá a recibir la dosis de refuerzo. "La verdad es que no sé cuándo me la voy a poner. Creo que voy a esperar un poco", afirma. Reconoce que el hecho de tener el pasaporte covid en vigor influye. "Si es verdad que no hay las prisas que había antes. Teniendo dos dosis y con el pasaporte covid en regla tampoco hay urgencia", reconoce.

Sin embargo, esta preocupación y el retraso de dosis de refuerzo en esta franja de edad no es algo exclusivo de Madrid. De hecho, según los datos del Ministerio de Sanidad, en la región, a día de hoy, 136 mil personas de entre 18 y 29 años ya han recibido la dosis de refuerzo. Estamos hablando de un 22 por ciento. Son dos puntos por encima de la media del conjunto de España. Por tanto, no son datos del todo malos.

La preocupación, como ha indicado el propio Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, es que parece que esos datos están estancados. Y es que hay que tener en cuenta que muchos de esos 136 mil jóvenes que ya han recibido la tercera dosis, lo hicieron previamente a que se abriera la autocita y debido a otros factores, como por ejemplo, la profesión; los sanitarios, fuerzas de seguridad o por ser de mayor vulnerabilidad.