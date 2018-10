El Palacio Valdés no puede acoger a menores tutelados porque iría contra la Ley

El Palacio Valdés, situado en Tres Cantos, pero propiedad del Ayuntamiento de Madrid, tampoco podrá acoger a los menores tutelados del centro Hortaleza, tal y como sugería el Consistorio Madrileño. La razón: el uso de ese suelo no es residencial y no se puede saltar la ley. Lo ha explicado a COPE Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos.

Según datos de la memoria de la Fiscalía, centro de Menores de primera Acogida de Hortaleza registró 1.806 ingresos en 2017, siendo 698 menores extranjeros no acompañados. Ante la denuncia de masificación que plantearon los trabajadores, el Ayuntamiento de Madrid ofreció a la Comunidad de Madrid el Palacio Valdés, situado en Tres Cantos, pero propiedad del Consistorio madrileño, para acoger a estos chicos tutelados por la Comunidad.

Pero no podrá ser, porque el uso del suelo no es residencial. Lo ha explicado en Cope Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos que ha alertado del riesgo que supondría ese cambio de us que actualmente es deportivo, a residencial. Este palacio cuenta con camas porque era una antiguo internado de niñas, pero años después, se cambió el uso de esos suelos, que están en la cuenca alta del Manzanares y cerca del Monte del Pardo.

El Ayuntamiento de Tres Cantos no puede hacer nada, solo sugerir o manifestar su oposición. Lo que si podría hacer la Comunidad de Madrid es aplicar el artículo 161 de la Ley del Suelo que permite el cambio de uso, si hay un motivo de urgencia. Pero según el alcalde, en este caso, tampoco se da esta situación.

Dice Moreno que hay otras alternativas para atender correctamente a estos chicos, e insiste: Tres Cantos es una ciudad solidaria, pero tiene que cumplir con la ley.