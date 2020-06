El pago en efectivo vuelve a los autobuses de Madrid

Un gesto como el de pagar en efectivo un billete de autobús, ha sido imposible hasta hoy, que a partir de este jueves 25 de junio, se vuelve a permitir el pago en efectivo en todos los interurbanos. Desde que se decretó el estado de alarma, el método de pago cambió en la EMT. Solo se ha podido hacer o con tarjeta, o a través del móvil. Una medida que se puso en marcha, para evitar la propagación del virus. Hoy después de casi 100 días los usuarios ya pueden volver a pagar en efectivo. Madrid ha recuperado un 75% de la movilidad habitual y el transporte público ha vuelto a ofrecer el 100% de su capacidad, eliminando la restricción por asientos.

Volviendo a la “nueva normalidad”, el dinero en efectivo vuelve a verse en los autobuses de Madrid. El hecho de que no se pudiera pagar en efectivo ha supuesto un problema para muchos usuarios, ya que no disponían del abono de transporte, o eran extranjeros. “El lunes que me incorpore a la oficina, al llegar al autobús caí que no se podía pagar en efectivo, entonces tuve que ir a recargarlo para poder efectuar el viaje” afirma Ruth, usuaria habitual de autobús.

Ruth asegura que el dinero en efectivo a día de hoy sigue siendo necesario, tanto para las personas que viven aquí como para las que vienen de fuera. “Comprendo que se tomase la medida porque entiendo que es seguridad, ya que el uso de las monedas puede contagiar no solo a los conductores, también a los viajeros”.

Desde el Consorcio de Transporte aconsejan seguir pagando con otros métodos de pago sin contacto, como las tarjetas de crédito, a través del móvil. Además, también recomiendan usar tarjetas de transportes con títulos cargados.