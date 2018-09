El número de muertos en accidentes laborales se dispara en la Comunidad de Madrid

El número de accidentes laborales mortales, graves y leves siguen en aumento y detrás de estas muertes, se esconde la precariedad laboral de los oficios. Las empresas a menudo ajustan los presupuestos con el fin de obtener los máximos beneficios económicos, lo cual provoca en muchos casos, un descuido de las capacidades técnicas o de seguridad, además de olvidar la irresponsabilidad humana, presente también en muchos de estos fallecimientos

“No es posible tener una sociedad decente si el trabajo no es digno, y el trabajo no puede ser digno si nos lleva a la muerte”, asegura a COPE Jaime Cedrum, Secretario General de Comisiones Obreras Madrid Los empresarios deben tomar conciencia y extremar las medidas de control ya que si no, se pone en riesgo la vida de las personas.

El trabajador fallecido tras el derrumbe del forjado del Hotel Ritz es el fallecido número 54 en lo que va de año. Se trata además del segundo derrumbe de estas características en Madrid en apenas cuatro meses. En mayo, el derrumbe de un edificio en el paseo General Martínez Campos nos dejó otros dos trabajadores muertos. Muertes evitables y por tanto, terriblemente injustas.

“Pedimos un pacto de estado contra la siniestralidad laboral. Que se pongan de acuerdo las administraciones y se persiga a las empresas incumplidoras con víctimas. No queremos que los trabajadores vayan a morir al trabajo”, dice por su parte Luís Miguel Reillo, Secretario General de UGT Madrid. "Los accidentes ocurren, es cierto. Pero no se deben descuidar factores importantes como las medidas de seguridad o la correcta formación de los trabajadores, ya que el incremento del beneficio empresarial no se puede hacer a expensas de la salud de los contratados", ha concluido.