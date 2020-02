El monumento a la víctimas del 11-M en El Pozo, vuelve a ser destrozado

Y otra vez más, el monumento de la estación de El Pozo, vuelve a sufrir actos vándalicos. Los cristales del memorial están hechos añicos. ¿Quién quiere destrozar este monumento? Un monumento que significa muchas cosas en Madrid; miedo, recuerdos, tristeza... Una de las peores tragedias que ocurrieron en la capital. La estación de El Pozo fue la más castigada el 11 de marzo de 2004. En COPE nos hemos acercado hasta el monumento para comprobar como su situación. Hemos hablado con vecinos del barrio, Carmen nos ha asegurado “es una barbarie que hagan esto, es un monumento ha gente fallecida en este barrio, a la que quisimos mucho, y que los que vivimos aquí, nos hicieron mucho daño. Hay que saber educar y sobretodo tener respeto con estas cosas”.

No es la única vecina que está molesta. Virginia vio desde su ventana la explosión, justo acababa de despedir a su hija, que iba a coger el tren. Virginia salió corriendo de su casa, porque pensó que era la última vez que vería a su hija, pero por suerte sobrevivió. Virginia nos asegura "es gente que no tiene corazón, o que no se pone en el lugar de estas personas, porque si lo hicieran no harían estas atrocidades. Igual que hacen estas cosas podrán hacer otras peores”.

Este monumento tiene grandes pórticos y una fuente con 192 caños, representan a las víctimas que fallecieron en aquellos ataques. Sesenta y siete personas fallecieron en esta estación. Y muchas fueron las que resultaron heridas. Un recuerdo que permanecerá siempre en la memoria de todos.