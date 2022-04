Metro de Madrid recorta un 10% sus frecuencias para hacer frente a la subida del precio de la luz

El elevado precio de la luz hace estragos en Metro de Madrid. La compañía llevaba meses anunciando posibles medidas para paliar el efecto de la subida y, finalmente, se han confirmado. El suburbano recorta de media un 10% las frecuencias de sus trenes, un 4% en las horas puntas, explican desde la empresa pública, que afectarán a todas las líneas.

Además de la subida de la luz, Metro de Madrid y la Consjería de Transportes alude a otro motivo para justificar el recorte: la no recuperación del número de viajeros con respecto a los niveles pre-pandemia. "Se ha evaluado que la demanda alcanza el 80%. No se ha alcanzado el 100%. Por tanto, se adaptan los servicios para acometer esa demanda", justifica Silvia Roldán, consejera delegada de Metro de Madrid, que añade: "Es muy importante señalar que en ningún momento se perjudica la calidad del servicio a los usuarios".

En cualquier caso, el tema del precio de la luz está ahí. En marzo, la factura de Metro fue de "17 millones de euros, cuando lo normal son 3", expone Roldán. Casi seis veces más. Una situación insostenible teniendo en cuenta el presupuesto anual de la compañía, que ronda los mil millones.

De momento, el ahorro previsto con esta medida es "difícil de calcular", señalan desde el suburbano y es que "estamos en un escenario volátil que va a depender mucho de como fluctúe el precio del megavatio hora", asegura Roldán, que tampoco descarta posibles subidas futuras del precio del billete, aunque este asunto es competencia del Consorcio Regional de Transportes.

Entre los usarios, disparidad de opiniones. Muchos de ellos, apenas han notado estos días la supresión de servicios. "Me he enterado por vosotros y la verdad es que no he tenido que espera más", dice Paula a la entrada de la estación Banco de España.

No piensan lo mismo quienes tienen el tiempo muy calculado, que sí han notado que esta semana tardan un algo más en llegar a los sitios. En este caso, a la universidad, como Pedro. "Llevo varios días que me da la sensación de que estoy esperando más. Tengo calculado lo que tardo en llegar a la universidad. Nunca me toca esperar mas de 4-5 minutos y esta semana sí que lo he visto", señala.