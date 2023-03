La mejor médico de familia de España está en Madrid

Lleva 40 años dedicada a la medicina, aunque también forma a los futuros médicos. Es médico de familia, en el centro de Salud Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes y acaba de recibir el premio a la mejor médico de familia de España, otorgado por la Academia Nacional de Medicina. Un galardón que reconoce la trayectoria y dedicación de los candidatos. Es María Luisa López Díaz- Ufano.

De niña no pensó en estudiar medicina. Nadie en su familia se había dedicado antes a la sanidad. No había ni médicos ni enfermeras a su alrededor pero lo cierto es que era una alumna brillante con un coeficiente intelectual que sobresalía sobre el resto. Por eso hubo una profesora que le recomendó estudiar ingeniería. Era buena resolviendo problemas y cálculos matemáticos. Sin embargo, hubo un profesor de Filosofía que le despertó el amor a las humanidades. Fue entonces cuando despertó en ella la vocación médica. Ella insiste en que para ser médico, y aún más, médico de familia, es fundamental la cercanía a las personas..."No es solamente una cuestión de habilidades y competencias, también hay que trabajar las emociones, es humanidad. Además los médicos de familia no solo tratamos la enfermdedad como tal, que es lo que hace un médico de urgencias o de especialidades. El médico de atención primaria pregunta al paciente por sus emociones, su trabajo, si ha tenido algún disgusto, su estilo de vida, su alimentación...."

CRISIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

En plena crisis de la Atención Primaria en Madrid con centros saturados y falta de médicos, María Luisa se ha limitado a hablar de la situación en su Centro de Salud. Atiende a 30 pacientes diarios. No quiere hablar de lo que ocurre con el resto de compañeros, pero reconoce que en su centro, no hay grandes listas de espera...No cree que sea un problema generalizado. "habría que gestionar los centros que tienen problemas, no podemos hacer una cosa común para todos." En lo que respecta a las agendas, ella es partidaria de que sean los propios médicos los que las gestionen. "Hay pacientes a los que no es necesario verlos más que una vez al año para hacer un análisis de sangre".

EDUCAR A LOS PACIENTES

Insiste en que hay que educar al paciente para que no vaya al médico si no es necesario. Y explicarle cuando de verdad estamos ante una situación que debemos consultar..."Si lo vas enseñando hace que poco a poco el paciente también regule la frecuencia de sus visitas al médico. Hay veces que hay que explicarles que un estornudo no quiere decir que estés enfermo" Siempre, por supuesto, garantizando la prevención. No es lo mismo 37 grados de fiebre en una persona joven y sana que en una persona mayor y con patologías previas. Lo mismo ocurre en las urgencias. Una emergencia no debería ser un dolor de garganta. "Las emergencias son un desmayo que puede ser un ictus, un dolor de pecho que puede ser un infarto, una caída o una herida..."









RECUERDO A SU PADRE



Un premio que ha querido dedicar a su padre, fallecido hace un año. Era carpintero y vino a Madrid de Cebreros, un pueblo de Avila para especializarse en su oficio. Aqui se ganó la vida para que sus hijos pudieran estudiar una carrera. A María Luisa le animó a estudiar desde el primer momento.