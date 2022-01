Más de 60 personas, realojadas en San Fernando por las obras del metro

Fue todo un caos, denuncian los vecinos. Se tuvieron que ir con lo puesto aunque el desalojo de sus viviendas estaba planificado hacía tiempo en la mesa de coordinación técnica. Sin embargo, una inspección de los bomberos a las viviendas más afectadas por las obras de la línea 7B del Metro provocó la evacuación de urgencia de sus domicilios, este fin de semana, para estas ocho familias de la calle de la Presa en San Fernando de Henares.

Las ocho familias se encuentran realojadas ahora en apartahoteles a bastante distancia de sus domicilios de San Fernando de Henares, localidad de cuarenta mil habitantes próxima a Alcalá. En declaraciones a COPE, Juan, uno de los vecinos afectados y realojados por estas obras de Metro nos cuenta que este desalojo ya estaba previsto hacía tiempo y que resultó caótico al acelerarse de la noche a la mañana: “Automáticamente, decidieron desalojarlos, de forma inmediata, sin ninguna alternativa habitacional. Fue un caos. La Comunidad de Madrid se puso en contacto con ellos y les ofreció como solución unos apartahoteles en un paraje bastante desierto y allí es donde están ahora mismo. A lo largo del día, han podido regresar a sus casas para recoger parte de sus enseres. Ha sido una operación mal coordinada y resuelta de manera premeditada para desalojarlos de cualquier forma”.

Todo se complica cada vez más. Estas 8 familias realojadas de urgencia este fin de semana se unen a las otras 26 familias realojadas en apartamentos turísticos en septiembre pasado. Estamos hablando ya de más de sesenta personas en este viaje a ninguna parte, causado por los graves problemas estructurales detectados en sus casas a raíz de las obras del Metro en la línea 7B, inaugurada en 2007 por la presidenta regional a la sazón, Esperanza Aguirre. Una inauguración buscada antes de tiempo por intereses electorales, tal y como denuncian los vecinos afectados.

Graves problemas en forma de hundimientos y grietas que afectan a doscientas viviendas de San Fernando de Henares. Una situación insostenible que genera ya problemas en la salud mental de los vecinos, denuncia Juan: “Las 26 familias desalojadas en septiembre estamos esperando que se declaren en ruina nuestras casas. No vamos a poder volver a vivir en ellas. Las tendrán que derribar. Y la gente no puede regresar para recoger sus enseres o las fotos por riesgo de que se vengan abajo. Imagínate cómo están muchos con depresión, tratamiento médico y tomando ansiolíticos. No es solo la vivienda. Son todos tus recuerdos”.

SIN LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

Lo peor de todo, nos dice Juan, es la falta de información y la nube de incertidumbre que les rodea. No ven la luz al final del túnel. Juan apunta hacia la responsabilidad de la Consejería de Transportes del Gobierno regional, con quien no tienen interlocución, salvo a través de sus funcionarios. Por su parte, el consejero, David Pérez, se defiende acusando a su vez de este desbarajuste al Ayuntamiento de San Fernando. Según Pérez es la desidia y dejadez del alcalde, Javier Corpa, la que pone en peligro a las familias afectadas. Unas acusaciones que el regidor sanfernandino define como “jugarretas y máquinas de fango”.