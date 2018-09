Martínez Almeida: “No tengo más opciones de ser candidato tras el adiós de Soraya”

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha visitado este martes COPE para analizar la actualidad de la ciudad de Madrid. Lo primero que ha reconocido Almeida es que el adiós político de Soraya Sáenz de Santamaría, una de las que estaba en la quiniela para ser candidata en la ciudad de Madrid, no le hace tener más opciones de ser él el elegido. Asegura el portavoz popular que “al contrario de lo que ha hecho Manuela Carmena, en el PP primero se va a elegir un proyecto y luego un nombre porque no creemos en 'cesarismos' y en personalismos”. El objetivo, ha dicho el dirigente popular, es recuperar Madrid. Algo que se ha convertido ya en una “obligación moral” para poder recuperar un Madrid “abierto, libre y de los ciudadanos”.

El candidato no se conocerá hasta Octubre y Noviembre y, según Almeida, deberá reunir “diferentes cualidades. Abarcar todas las vertientes posibles. Ser una cara conocida y conocer la ciudad y sus habitantes”. Por eso no le molesta “en absoluto” que digan que sus opciones bajas al ser un personaje menos conocido por la gente. Aun así, Almeida deja claro que no llamará ni presionará a nadie para venderse como candidato.

En el asunto de la movilidad, Almeida cree que hay dos filosofías de afrontarlo. La del gobierno de Ahora Madrid que supone restringir y prohibir; y la del PP que pasa por facilitar alternativas de transporte público para moderar el uso del privado. Por eso, el portavoz popular cree que la APR Madrid Central es un error y su primera medida si llega a ser alcalde será “permitir de nuevo la circulación por los ejes centrales de la ciudad”.

Por último, Martínez Almeida ha asegurado que la limpieza también será uno de los puntos fuertes de su gestión si es elegido. Cree que la suciedad que se puede ver actualmente en Madrid es fruto de la mala gestión del gobierno actual. Y recuerda la frase de Carmena de hace unos años: “Madrid estará en breve reluciente”. Años después, asegura Almeida, está más sucia que nunca.