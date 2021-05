Madrid dejará de tener zonas confinadas a partir del lunes

La Comunidad de Madrid no tendrá restricciones de movilidad en ninguna zona básica de salud a partir del lunes 24 de mayo, al levantar desde esa fecha las que actualmente hay en vigor en once áreas con una alta incidencia de coronavirus.



La directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, lo ha anunciado este viernes en una rueda de prensa acompañada del consejero en funciones de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.



"En todas las zonas básicas de salud y localidades se muestra una tendencia descendiente consolidada", ha dicho la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, donde la incidencia acumulada es de 225 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.



Las restricciones por zonas básicas de salud empezaron el pasado 21 de septiembre en la Comunidad de Madrid con las primeras 37 zonas, repartidas entre seis distritos de la capital y siete municipios, que tenían una incidencia a catorce días de más de 1.000 casos por cien mil habitantes.



En la actualidad, los requisitos para fijar restricciones en zonas básicas de salud son una incidencia de 300 casos, que haya transmisión comunitaria y una tendencia creciente en los contagios, algo que según Andradas no se cumple en la actualidad en ninguna zona.