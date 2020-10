Madrid comunica que 38 de las 45 zonas confinadas hasta el viernes han reducido sus contagios

La Comunidad Madrid sigue defendiendo que la situación se estabiliza en la región. La tasa acumulada a 14 días está en 607 casos por cada 100.000 habitantes y la presión hospitalaria ha bajado un 40% entre la semana pasada y la anterior. También suma 5 días consecutivos bajando el total de ingresados por COVID. Matizan que a lo mejor el dato de esta tarde sube, pero porque apenas se dan altas durante el fin de semana.

Además, las llamadas al SUMMA 112 ha bajado un 14% entre la semana pasada y la anterio y la actividad global de Atención Primaria se ha reducido un 10% entre la semana pasada y la anterior.

En cuanto a las 45 zonas sanitarias que han estado confinadas en Madrid hasta el viernes, hasta que entró en vigor la orden del Ministro Illa, 38 habían bajado sus datos de contagios acumulados. Donde más, un 57% en La Elipa y un 47% en Puerta Bonita y Guayaba, ambas zonas ubicadas en Carabanchel.

Sólo han subido contagios la zona de Rafael Alberti en Puente de Vallecas, Sánchez Morate y Las Margaritas, en Getafe, las zonas sanitarias de Francia y Alicante en Fuenlabrada y las de San Blas e Isabel II en Parla.

En cuanto a la situación judicial de las denuncias contra esta orden del Ministro Illa, tenemos por un lado el recurso contencioso-administrativo presentado en la Audiencia Nacional. Este sábado ha sido admitido a trámite (lo normal). Ahora en 10 días, la Abogacía del Estado tiene que presentar sus alegaciones

Por otro lado, seguimos esperando la ratificación que ha pedido de esta orden la Comunidad al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No se saba nada, por el momento, y hasta que no se sepa, recuerda, no habrá sanciones.

Y por último, está la petición de medidas cautelarísimas presentadas por VOX y de las que hoy podemos tener noticias. Ha sido un recurso que presentaron este fin de semana en el TSJM