Los vecinos de Sanse rechazan las medidas antiCovid de la Comunidad de Madrid

A solo unas horas para que las multas empiecen a llover sobre los vecinos de esta zona básica de salud de Sanse que no cumplan las normas y salgan del barrio sin justificación, hemos hablado con varios residentes de esta zona, afectada por las restricciones de movilidad y actividad socioeconómica, impulsadas por el Gobierno regional.

“Nos están volviendo micos. Esto no hay quien lo entienda”, asegura Mari Carmen, para quien “las medidas tendrían que extenderse a todo Madrid para ver si esto se puede arreglar, de una vez por todas. Y por supuesto hay que pedir a la gente que sea consciente del problema tan grave que tenemos para que lo hagamos todos bien”.

Mari Carmen le lanza una pulla a los políticos: “La pena es que no se pongan de acuerdo todos los políticos para arreglar las cosas en Madrid y en España. Se preocupan de criticarse unos a otros y se les olvida lo principal que es la salud de los ciudadanos. No solucionan los problemas de la sanidad. Ahora con la cantidad de gente que está en el paro nos dicen encima que no tenemos médicos”.

A esa falta de personal sanitario también alude otro vecino de Reyes Católicos, Pedro, en el micrófono de COPE: “Me gustaría saber cuántos médicos y enfermeras se han ido fuera de Madrid desde el pasado mes de junio. Oiga, denles unos sueldos decentes porque además el Gobierno sabía de sobra que se iba a recrudecer la pandemia”.

Así las cosas, en el centro de salud de Reyes Católicos de esta localidad próxima a Alcobendas y La Moraleja, en plena Avenida España, nos cuentan que el personal sanitario está desbordado y que se han ido contagiando uno detrás de otro. Por si no fuera suficiente, los pacientes malhumorados lo pagan con ellos y deben soportar malos modos y más de un insulto.