Los vecinos de Malasaña “hacen barrio” y se reinventan para celebrar sus fiestas populares pese al Coronavirus

Este fin de semana las calles y bares del barrio de Malasaña tendrían que estar repletos festejando sus fiestas populares. La crisis sanitaria lo ha impedido pero aun así, los vecinos no han querido dejar de celebrarlas desde sus casas. Este año, necesitan más que nunca estar cerca los unos de los otros y por eso se han reinventado.

Cañas, conciertos y actuaciones que cambian de escenario: de calles y plazas, a hogares y balcones engalanados. Este año las fiestas llevan por bandera el lema “Haciendo barrio”. Un lema que cobra más sentido que nunca.

Hoy, estas fiestas tan atípicas dan el pistoletazo de salida hasta el domingo con actividades como exposiciones, conciertos, djs o actuaciones. De balcón a balcón y vía streaming con los propios vecinos como protagonistas. Todos participan en ellas y aportan su granito de arena .Uno de ellos es Tito, impulsor de la fanfarria “Entre balcones y ventanas”: “He utilizado las fachadas como escenario. Una pregunta, una contestación entre los vecinos. Fanfarria, risa y comedia, que es lo que necesitas ahora mismo, dar un poquito de ilusión y sobre todo que sea contagioso. Esto se va a extender a lo largo de las dos calles, Calle Puebla y Calle Corredera Baja para que sea como una ola de alegría”.

Un espectáculo que se podrá disfrutar mañana viernes a las 20: 05h de la tarde, después de los aplausos. El que no pueda verlo desde la ventana, lo podrá hace desde el móvil en la cuenta de instagram @enestadodegracia.

Pero además de evadirse, los vecinos han querido que las fiestas populares tengan también un tinte solidario. Inmaculada Castro es portavoz de la “Plataforma Maravillas”, plataforma que lleva once años organizando las fiestas de este barrio: “Este año la barra solidaria y la comida popular que hacemos, lo estamos cambiando por la cesta solidaria, es que compres en las tiendas del barrio. Muchas tienen cajas para que tú puedas donar alimentos que irán al Banco de Alimentos del bario”. Para conocer el programa completo de las fiestas puedes visitar la cuenta de instagram @somosmalasana.

Además, este sábado, dos de mayo, con la Puerta del Sol como testigo, se conmemorará el día de la Comunidad. Será una celebración más restringida y en la que los protagonistas serán también los héroes de esta pandemia. Todos aquellos que lo dan están dando todo por salvar vidas. El acto está previsto para las 11 de la mañana y se cerrará con un minuto de silencio en honor a los que ya no están con nosotros.