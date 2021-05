Los vecinos de Gandhi (Ciudad Lineal) celebran su desconfinamiento

A Luz, vecina de la zona básica de salud de Gandhi, le preguntamos si han sido muy duras las tres semanas pasadas de confinamiento, sin poder entrar o salir (en teoría) del barrio salvo motivo justificado. “No no ha sido para tanto. Además la gente ya está harta de estas restricciones y se han movido arriba y abajo aunque no haya sido para ir demasiado lejos”.

Marta también vive en esta zona de nombre de mítico líder antiviolencia. En su opinión, como los límites de la zona básica no estaban demasiado claros, muchos los han traspasado sin mala voluntad, sin saber bien lo que hacían. “Es complicado porque no sabes bien cuáles son los límites de esta zona. Yo siempre llevaba mi justificante de trabajo pero la verdad es que nunca he visto ningún control de policía ni nadie me ha pedido nada”. Sin embargo, Luz sí dice haber visto algún que otro control policial.

En lo que sí se ponen todos de acuerdo es que van a celebrar el próximo fin de semana con muchas ganas de moverse y de hacer las maletas.

Marta es de la localidad segoviana de Santo Tomé del Puerto, pegada a la Comunidad de Madrid tras pasar el túnel de Somosierra, y ya tiene planeado ir a ver a sus padres. Lleva sin verlos desde la Navidad pasada. Y lo está deseando.