Los obstáculos que hay que sortear para andar por las aceras de Vía Límite

La calle Vía Límite discurre entre la Avenida de Asturias y el Paseo de la Castellana. A ambos lados, el Parque de la Ventilla y muy pocos edificios, al menos, de viviendas. Lo que sí hay es un colegio de Educación Infantil y Primaria, el CEIP Felipe II y un instituto, IES Tetuán de las Victorias.

Las aceras de la calle, de principio a fin, son estrechas, salpicadas cada pocos metros de farolas, parquímetros, postes, señalizaciones y muchos desperfectos. Los vecinos del barrio se quejan de que es muy difícil andar por ellas teniendo que esquivar todos los obstáculos. Un problema que todavía es mayor para personas como Luis, presidente de la Asociación Vecinal Ventilla-Almenara y que va en silla de ruedas. Con él recorremos la calle y comprobamos lo que nos cuenta: “ Me bajo de la acera y los coches van detrás de mí, hay unos que me pitan y otros que no, tengo que sortearlo todo”. Defiende su derecho a ir con su silla de ruedas por cualquiera de las dos aceras, pero hay tramos en los que no puede hacerlo. No sólo porque son muy estrechas sino también porque hay bordillos, alcantarillas que sobresalen del rasante, adoquines levantados y pequeños socavones que hacen imposible que la silla de ruedas pase por encima de ellos.









Los coches pasan a toda velocidad

A los inconvenientes para andar por las aceras se suma la denuncia que hacen los vecinos sobre la velocidad a la que pasan los vehículos, muchos de ellos vehículos pesados como hormigoneras o camiones del servicio de limpieza. En la parte media de la calle Vía Límite hay unas viviendas bajas cuyas escaleras de acceso acaban en la acera que, en ningún tramo, está protegida de la calzada. Carlos es uno de los vecinos afectados. Tiene dos niñas pequeñas y reconoce que “me da mucho miedo, a los coches no les da tiempo a reaccionar, pasan muy rápido por esta calle a pesar de los badenes que han puesto”.

Soluciones

A los vecinos de La Ventilla les gustaría que el Ayuntamiento de Madrid hiciera suyo el acuerdo al que llegaron en la Junta Municipal del Distrito de Tetuán el 2 de junio de 2022. En esa reunión aprobaron por unanimidad que “se inste al área u órgano correspondiente a realizar las obras necesarias para convertir la calle de la Vía Límite en una calle de un único sentido y garantizar la seguridad peatonal y la accesibilidad para todos los vecinos que transitan dicha calle”.





Si se hiciera de un único sentido, aseguran, podría darse más anchura a las aceras y así Luis y otros vecinos con problemas de movilidad podrían transitar por ella sin problemas. Como dice Carlos “Madrid ha crecido mucho y lo que antes era una calle de la periferia ahora tiene mucho tráfico. No está adaptada”.